REKLAMLAR



Apple, Apple Card kullanmak isteyenler kullanıcıların iPhone'larında en az iOS 12.4 çalıştırmasını şart koşuyor. İşletim sisteminin bu sürümü ve bundan sonra gelenler Apple Card'ı desteklemektedir. Apple Card başvurusu yapmak için bilinmesi gereken adımlara değindik.

Apple Card Başvurusu Nasıl Yapılır?

Apple Card şu anda Türkiye'de desteklenmiyor. Apple ülkemize adım atmaya karar verdiğinde başvuru yapmak için aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacak.

REKLAMLAR



"Cüzdan" uygulamasını açın. Uygulamayı iPhone'unuzda bulamıyorsanız, ana ekranınızda aşağı doğru kaydırın ve bulmak için spotlight aramasını kullanın.

Ardından, ekranın sağ üst köşesindeki "+" simgesine dokunun.

Bir sonraki ekran Apple Pay'e kart eklemenin telefonunuzla ve web üzerinden alışveriş yapmanıza izin verdiğini açıklar. İleri gitmek için "Devam" ı seçin.

Apple Card'a başvurma hakkınız varsa, listelenen ilgili kredi kartı seçeneğini görürsünüz. İşlemi başlatmak için "Apple Card"ı seçin.

Cüzdan uygulaması şimdi Apple Kartın hangi özellikleri sunduğunu ve kartın ilgili bankadaki faiz oranı hakkında bilgiler verecek. Apple Card'ın ücretlerini ve koşullarını okuyarak ardından "Devam" düğmesine dokunun.

Şimdi bazı kimlik bilgilerini doğrulamanız gerekiyor. İlk olarak, adınızın, doğum tarihinizin ve telefon numaranızın doğru olduğundan emin olun. Devam etmek için "İleri" yi seçin. Ardından faturalandırma ve kartın teslimatı için gerekli konut adresini girin.

Son olarak, yıllık gelirinizi yazın ve ardından "İleri"yi seçin. Bu bilgiler, bankanın size vereceği kredi miktarını belirlemesine yardımcı olacaktır.

İşlem bu kadar. Apple Card verilen adrese 6 ila 8 gün içerisinde teslim edilmiş oluyor.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum