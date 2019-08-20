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Activision PUBG ve Fortnite trenine dahil oldu ve telefonlar için Call of Duty Mobile'ı çıkardı. Android kullanıcıları Google Play'den ve iOS kullanıcılar ise App Store'dan oyunu telefonlarına indirebiliyor. Ancak oyun her telefonda mevcut değil. Peki ne yapmalı?

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Call of Duty Mobile Telefona Nasıl İndirilir?

Call of Duty Mobile'ı resmi mağazalardan telefonlara kurmak oldukça kolay. Ancak oyun şu anda çoğu cihazda erken erişim aşamasında görünüyor. Dolayısıyla herkes oyunu telefonlarına indirip oynayamıyor. Bunun çözüm yolu olarak CoD Mobile'ın apk dosyasını cihazlarına indiriliyorlar. Biz bu yöntemi önermiyoruz. Bir oyunun apk'sını internetten indirip kurmak tehlikeli ve risklidir. O nedenle resmi adımlara yönelmenizi tavsiye ederiz.

Erken Erişime Kayıt Olun

Telefonunuzdaki resmi uygulama mağazasından Call of Duty Mobile sayfasını açın ve erken erişim için kayıt olun. Play Store şu anda kayıtları almaya başladı. Bir mobil oyunun erken erişimden çıkması genellikle birkaç hafta sürmektedir. Bu kimi zaman 1 ayı bulabilir. Şimdi kayıt olursanız Call of Duty Mobile'ı yakın zamanda cihazınıza indiriş ve yüklemiş olacaksınız. Desteklenen telefon listesi hala bilinmemektedir.

Yaptığımız testlerde CoD Mobile'ın Pocophone F1 gibi 2018 yılına ait Snapdragon 845'li bir telefonda çalıştığını gördük. Eğer amiral gemisi çipsetlerden birine sahipseniz cihazınız birkaç yıllık olsa bile büyük ihtimalle CoD Mobile'ı resmi mağazadan yükleyebileceksiniz.

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