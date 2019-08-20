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Birçok web sitesi iMessage'ı Windows PC'de kullanmak için iPadian'ı önerir. Bu servis ne yazık ki istenileni vermemektedir ve bu nedenle kullanılmasını önermiyoruz. Evet, iMessage'ı Windows PC'de çalıştırmanın bir yolu bulunmuyor. Ancak Android için hala çözümler var.

iMessage Android'te Nasıl Kullanılır?

Android'de iMessage Nasıl Kullanılır (Mac ile)

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Mac'iniz varsa ve bir de Android telefonunuz varsa, işte size göz atabileceğiniz bir çözüm. AirMessage "Android için iMessage" sloganına sahiptir ve vaat edileni sunar. Yine de biraz karışıktır ve sunucu olarak kullanabileceğiniz bir Mac PC'ye ihtiyacınız vardır.

İşte nasıl çalıştığı: Önce AirMessage sunucusunu kuracağınız bir Mac'e ihtiyacınız var. Mac'in sürekli çalışması ve internete bağlı kalması gerek. Daha sonra AirMessage uygulamasını Android telefonunuza yükleyin. iMessage'a Android'deki AirMessage üzerinden erişeceksiniz. AirMessage uygulaması bu yolla iletişim kurar. Aslında iMessage'a bağlı olan cihaz Mac'tir ve iletileri Android'e gönderir.

Android telefonları olan Mac sahipleri için AirMessage cazip olabilir. Ancak, sürekli internet bağlantısı olan her zaman açık bir Mac bilgisayar ayarlamak biraz zordur ve çoğu zaman gerçekçi değildir.

Bu ideal bir çözüm değil, ancak yapabileceğiniz en iyi şey bu.

Android Telefonla PC'den Mesaj Yazmak

Bir Android telefonunuz ve bir Windows bilgisayarınız varsa, Windows 10'a yerleştirilmiş olan Your Phone / Telefonunuz uygulamasıyla PC'nizden metin mesajı yazabilirsiniz. Apple'ın Mesajlar uygulamasına benzerdir. PC'de arama kutusuna Your Phone ya da Telefonunuz yazmanız yeterlidir.

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