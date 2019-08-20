Pokemon Masters Evrim Guide – Requirements, Mega Evolutions

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Yeni Pokemon Masters, Go'ya kıyasla yeni değişiklikler getiriyor. Evrim de biraz değişti. Bu rehber, bir Pokemon'u geliştirmek için bilmeniz gereken tüm detayları ve Pokemon'unuzun Evrimleştírme ile kazandığı yeni hamleleri açıklayacak.

Pokemon Masters Evrim Rehberi, Gereklilikler ve Mega Evrim

Oyun, temelde normal Evrim ve Mega Evrim olan iki Evrim türünden oluşuyor.

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Evrimleştirme için temelde sadece Pokemon'unuzun belirli bir seviyeye ulaşması gerekiyor. Örneğin, bazı Pokemonlar, Seviye 30'u gerektirir, bu noktada bir Evolution Mission alırsınız.

Görevi üstlenmek için Evolution Shard'a ihtiyacınız olacak. Görevi bitirdikten sonra Pokemon'unuz evrimleşecek ve böylece istatistikleri artacak, güçlenecek.

Bu evrimden sonra, Pokemon'unuzu mümkünse daha da geliştirmek için yeni bir seviye gereksinimine ulaşmanız gerekecek. İki kereye kadar 5 Evolution Shard paketi için 1000 coin verebilirsiniz.

Seviye 30 gereksiniminden sonra çoğu Pokemon için Seviye 45 gereksinimi vardır ve evrimleştirme temeli tamamen aynıdır.

Bazı Pokemon'larda Level 2 Evolution son olabilir ve bazılarında Level 3 Evolution son olabilir. Final evrim Pokemon'a ve Sync Pair'ine yepyeni bir Sync hareketi verir. Sync hareketleri oyunda çok güçlü hamlelerdir.

Oyunda bazı Pokemonlar Mega Evolution geçirebilir. Genelde güçlü Pokemon'lar mega evrim yaşar. Ancak savaşın ilk anından itibaren olmaz.

Bu evrim Sync hareketinin bir parçası olarak yapılabilir. Mega Evolution, istatistikleri önemli ölçüde artırıyor ve Pokemon'un hareket setini biraz değiştiriyor.

Mega gelişen Pokemon savaşta çok güçlü ve çok verimli bir hale gelir. Uzun süren savaşlarda çok iyiler.

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