Pokemon Masters Pasif Yetenek Açıklamaları

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Pokemon Masters Pasif Yetenek Açıklamaları

Pokemon Masters, 29 Ağustos'ta iOS ve Android'de piyasaya sürülecek. Diğer Pokemon oyunlarının aksine bu mobil RPG, Pokemon yakalamakla ilgili değil. Bunun yerine Sync Pair'ler almak için Gachapon olarak bilinen bir slot makinesi kullanıyorsunuz. Bunlar Pokemon ve eğitmenlerinden oluşuyor. 3 tanesine sahip olduktan sonra oyunu oynamaya başlayabiliyorsunuz. Bu yazımızda Pokemon Masters'taki tüm pasif yeteneklerin açıklamalarını, ne işe yaradıklarını yazdık.

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Pokemon Masters Pasif Yetenek Açıklamaları

Pasif SkillEfektlerSync Pair'ler
Aggravation 1Düşmanların kapana kısılma, şaşkınlık gibi koşullara yakalanma olasılığı yükselirCrasher Wake & Floatzel, Grant & Amaura, Thorton & Bronzong
Amped Up 1Kritik bir vuruş yaptıktan sonra hızda artışOlivia & Lycanroc (Midnight)
AntifreezeFrozen olunmaz
AntitoxinPoisoned olunmaz Clay & Palpitoad
ClearheadedConfused olunmazHapu & Mudsdale, Wulfric & Avalugg
Critical Focus 1 Kritik bir vuruş yaptıktan sonra kritik vurma oranı artarSiebold & Clawitzer
Critical Strike 2 Kritik isabetlerden sonra saldırı hareketleri güçlenir.Bruno & Machamp, Bugsy & Beedrill
DauntlessÖzel saldırılar azaltılamazLiza & Lunatone
Defense Crush 2Başarılı vuruşlar rakip savunmasını azaltabilirRamos & Weepinbell
EnduranceSavaşa girerken HP doluysa, gerçekten güçlü bir saldırıya maruz kaldıktan sonra 1 HP'de kalabilirsiniz(Player) & Pikachu, Kris & Totodile, Sophocles & Togedemaru
First Aid 4Pokémon, bir savaş sırasında kötü düştüğünde bir miktar HP'sini geri alırHau & Alolan Raichu
FlameproofPokémon'un yanmasını önlerKaren & Houndoom
Gritty 5Pokemon kontrolünü kaybederse hareketleri güçlenirMarshal & Conkeldurr
HasteHız düşürme önlenirBrendan & Treecko, Marley & Arcanine, Skyla & Swanna
Headstrong Atak düşürme önlenir Noland & Pinsir, Roark & Cranidos, Tate & Solrock
Healing Hail 1Hailstorm sırasında aksiyon yapılırsa HP düşürülürBrycen & Cryogonal
Healing Hand 2Bir hareket yaptıktan sonra durum efektleri dost sync çiftlerinden geçici olarak silinirCheryl & Blissey, Misty & Starmie
Hit and Run 2Pokêmon'un hızı artabilirRoxie & Whirlipede
Hostile Environment 1Durum efekti uygulama şansı artarBlaine & Ponyta, Janine & Ariados, Lorelei & Lapras
ImperviousStat'ler azaltılamazFlannery & Torkoal, Mina & Granbull, Will & Xatu
Last WordPokemon bayılmak üzereyse Explosion kullanırLt. Surge & Voltorb
LitheFelç olmayı önlerBrendan & Treecko
Mad Strength 2Başarılı vuruşlar saldırıyı artırabilirWhitney & Miltank
On the Ropes 3 Pokemon yenilmek üzereyse fiziksel saldırılardan aldığı hasar azalır Maylene & Meditite
Pass it OnMevcut pair'in stat'leri sıradaki pair'e aktarılırPhoebe & Dusclops
Power Chain 3Unity bonusu aktifken hareketler güçlenirLiza & Lunatone, Tate & Solrock
Power Flux 5Hareketler, hareket göstergesine göre güç kazanırBarry & Piplup
Power Reserves 2Hareketler güç kazanırBrawly & Makuhita, Iris & Haxorus, Norman & Slaking, Flint & Infernape, Shauntal & Chandelure
Piercing GazeHareketler her zaman isabet ederErika & Vileplume, Kahili & Toucannon
Racing Rain 2Hareket göstergesi yağmurda hızlı dolarClair & Kingdra, Crasher Wake & Floatzel, Winona & Pelipper
Sand Fortress Sandstorm sırasında stat'lerin düşmesi önlenir Brock (S. Suit) & Tyranitar
Sand ShelterSandstorm hasarı azalırGrant & Amaura
Snow ShelterHailstorm hasarı azalır Brycen & Cryogonal, Candice & Abomasnow, Grant & Amaura
Speeding Sun 2Hareket göstergesi güneşli havada daha çabuk dolarGardenia & Roserade
Stance ChangeSaldırılarda Blade Form'a ve Pokemon değiştirildiğinde ya da King's Shield kullanıldığında Shield Form'e geçilirWikstrom & Aegislash
Surging Sand 5Sandstorm'da hareketler güçlenirRoxanne & Nosepass
Superduper Effective 2Süper etkili saldırılar güçlenirPryce & Seel
StalwartÖzel Savunma zayıflatılamazLiza & Lunatone
Rosa & Snivy
Stoic 2Pokemon defansı geçici olarak artarBrock & Onix
Terrify 1Düşman sync çiftlerinin saldırìsı azaltılırDrake & Salaman
UnbendingDefans düşürülemezMarlon & Carracosta
Tate & Solrock
UnflappableFlinching – sakınma yaşanmazKorrina & Lucario
UnhinderedRakibin saldırılarındaki hasar azaltma efektleri zayıflatılırShauntal & Chandelure
VigilanceKritik hasar korumasıPhoebe & Dusclops, Wikstrom & Aegislash
Water ShiftNormal tip saldırılar su tipi saldırı olurKris & Totodile
Wide AwakeUykuya düşürülemezAgatha & Gengar, Karen & Houndoom

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