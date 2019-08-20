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Pokemon Masters, 29 Ağustos'ta iOS ve Android'de piyasaya sürülecek. Diğer Pokemon oyunlarının aksine bu mobil RPG, Pokemon yakalamakla ilgili değil. Bunun yerine Sync Pair'ler almak için Gachapon olarak bilinen bir slot makinesi kullanıyorsunuz. Bunlar Pokemon ve eğitmenlerinden oluşuyor. 3 tanesine sahip olduktan sonra oyunu oynamaya başlayabiliyorsunuz. Bu yazımızda Pokemon Masters'taki tüm pasif yeteneklerin açıklamalarını, ne işe yaradıklarını yazdık.
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Pokemon Masters Pasif Yetenek Açıklamaları
|Pasif Skill
|Efektler
|Sync Pair'ler
|Aggravation 1
|Düşmanların kapana kısılma, şaşkınlık gibi koşullara yakalanma olasılığı yükselir
|Crasher Wake & Floatzel, Grant & Amaura, Thorton & Bronzong
|Amped Up 1
|Kritik bir vuruş yaptıktan sonra hızda artış
|Olivia & Lycanroc (Midnight)
|Antifreeze
|Frozen olunmaz
|Antitoxin
|Poisoned olunmaz
|Clay & Palpitoad
|Clearheaded
|Confused olunmaz
|Hapu & Mudsdale, Wulfric & Avalugg
|Critical Focus 1
|Kritik bir vuruş yaptıktan sonra kritik vurma oranı artar
|Siebold & Clawitzer
|Critical Strike 2
|Kritik isabetlerden sonra saldırı hareketleri güçlenir.
|Bruno & Machamp, Bugsy & Beedrill
|Dauntless
|Özel saldırılar azaltılamaz
|Liza & Lunatone
|Defense Crush 2
|Başarılı vuruşlar rakip savunmasını azaltabilir
|Ramos & Weepinbell
|Endurance
|Savaşa girerken HP doluysa, gerçekten güçlü bir saldırıya maruz kaldıktan sonra 1 HP'de kalabilirsiniz
|(Player) & Pikachu, Kris & Totodile, Sophocles & Togedemaru
|First Aid 4
|Pokémon, bir savaş sırasında kötü düştüğünde bir miktar HP'sini geri alır
|Hau & Alolan Raichu
|Flameproof
|Pokémon'un yanmasını önler
|Karen & Houndoom
|Gritty 5
|Pokemon kontrolünü kaybederse hareketleri güçlenir
|Marshal & Conkeldurr
|Haste
|Hız düşürme önlenir
|Brendan & Treecko, Marley & Arcanine, Skyla & Swanna
|Headstrong
|Atak düşürme önlenir
|Noland & Pinsir, Roark & Cranidos, Tate & Solrock
|Healing Hail 1
|Hailstorm sırasında aksiyon yapılırsa HP düşürülür
|Brycen & Cryogonal
|Healing Hand 2
|Bir hareket yaptıktan sonra durum efektleri dost sync çiftlerinden geçici olarak silinir
|Cheryl & Blissey, Misty & Starmie
|Hit and Run 2
|Pokêmon'un hızı artabilir
|Roxie & Whirlipede
|Hostile Environment 1
|Durum efekti uygulama şansı artar
|Blaine & Ponyta, Janine & Ariados, Lorelei & Lapras
|Impervious
|Stat'ler azaltılamaz
|Flannery & Torkoal, Mina & Granbull, Will & Xatu
|Last Word
|Pokemon bayılmak üzereyse Explosion kullanır
|Lt. Surge & Voltorb
|Lithe
|Felç olmayı önler
|Brendan & Treecko
|Mad Strength 2
|Başarılı vuruşlar saldırıyı artırabilir
|Whitney & Miltank
|On the Ropes 3
|Pokemon yenilmek üzereyse fiziksel saldırılardan aldığı hasar azalır
|Maylene & Meditite
|Pass it On
|Mevcut pair'in stat'leri sıradaki pair'e aktarılır
|Phoebe & Dusclops
|Power Chain 3
|Unity bonusu aktifken hareketler güçlenir
|Liza & Lunatone, Tate & Solrock
|Power Flux 5
|Hareketler, hareket göstergesine göre güç kazanır
|Barry & Piplup
|Power Reserves 2
|Hareketler güç kazanır
|Brawly & Makuhita, Iris & Haxorus, Norman & Slaking, Flint & Infernape, Shauntal & Chandelure
|Piercing Gaze
|Hareketler her zaman isabet eder
|Erika & Vileplume, Kahili & Toucannon
|Racing Rain 2
|Hareket göstergesi yağmurda hızlı dolar
|Clair & Kingdra, Crasher Wake & Floatzel, Winona & Pelipper
|Sand Fortress
|Sandstorm sırasında stat'lerin düşmesi önlenir
|Brock (S. Suit) & Tyranitar
|Sand Shelter
|Sandstorm hasarı azalır
|Grant & Amaura
|Snow Shelter
|Hailstorm hasarı azalır
|Brycen & Cryogonal, Candice & Abomasnow, Grant & Amaura
|Speeding Sun 2
|Hareket göstergesi güneşli havada daha çabuk dolar
|Gardenia & Roserade
|Stance Change
|Saldırılarda Blade Form'a ve Pokemon değiştirildiğinde ya da King's Shield kullanıldığında Shield Form'e geçilir
|Wikstrom & Aegislash
|Surging Sand 5
|Sandstorm'da hareketler güçlenir
|Roxanne & Nosepass
|Superduper Effective 2
|Süper etkili saldırılar güçlenir
|Pryce & Seel
|Stalwart
|Özel Savunma zayıflatılamaz
|Liza & Lunatone
Rosa & Snivy
|Stoic 2
|Pokemon defansı geçici olarak artar
|Brock & Onix
|Terrify 1
|Düşman sync çiftlerinin saldırìsı azaltılır
|Drake & Salaman
|Unbending
|Defans düşürülemez
|Marlon & Carracosta
Tate & Solrock
|Unflappable
|Flinching – sakınma yaşanmaz
|Korrina & Lucario
|Unhindered
|Rakibin saldırılarındaki hasar azaltma efektleri zayıflatılır
|Shauntal & Chandelure
|Vigilance
|Kritik hasar koruması
|Phoebe & Dusclops, Wikstrom & Aegislash
|Water Shift
|Normal tip saldırılar su tipi saldırı olur
|Kris & Totodile
|Wide Awake
|Uykuya düşürülemez
|Agatha & Gengar, Karen & Houndoom
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