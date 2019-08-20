REKLAMLAR



Pokemon Masters, 29 Ağustos'ta iOS ve Android'de piyasaya sürülecek. Diğer Pokemon oyunlarının aksine bu mobil RPG, Pokemon yakalamakla ilgili değil. Bunun yerine Sync Pair'ler almak için Gachapon olarak bilinen bir slot makinesi kullanıyorsunuz. Bunlar Pokemon ve eğitmenlerinden oluşuyor. 3 tanesine sahip olduktan sonra oyunu oynamaya başlayabiliyorsunuz. Bu yazımızda Pokemon Masters'taki tüm pasif yeteneklerin açıklamalarını, ne işe yaradıklarını yazdık.

REKLAMLAR



Pokemon Masters Pasif Yetenek Açıklamaları

Pasif Skill Efektler Sync Pair'ler Aggravation 1 Düşmanların kapana kısılma, şaşkınlık gibi koşullara yakalanma olasılığı yükselir Crasher Wake & Floatzel, Grant & Amaura, Thorton & Bronzong Amped Up 1 Kritik bir vuruş yaptıktan sonra hızda artış Olivia & Lycanroc (Midnight) Antifreeze Frozen olunmaz Antitoxin Poisoned olunmaz Clay & Palpitoad Clearheaded Confused olunmaz Hapu & Mudsdale, Wulfric & Avalugg Critical Focus 1 Kritik bir vuruş yaptıktan sonra kritik vurma oranı artar Siebold & Clawitzer Critical Strike 2 Kritik isabetlerden sonra saldırı hareketleri güçlenir. Bruno & Machamp, Bugsy & Beedrill Dauntless Özel saldırılar azaltılamaz Liza & Lunatone Defense Crush 2 Başarılı vuruşlar rakip savunmasını azaltabilir Ramos & Weepinbell Endurance Savaşa girerken HP doluysa, gerçekten güçlü bir saldırıya maruz kaldıktan sonra 1 HP'de kalabilirsiniz (Player) & Pikachu, Kris & Totodile, Sophocles & Togedemaru First Aid 4 Pokémon, bir savaş sırasında kötü düştüğünde bir miktar HP'sini geri alır Hau & Alolan Raichu Flameproof Pokémon'un yanmasını önler Karen & Houndoom Gritty 5 Pokemon kontrolünü kaybederse hareketleri güçlenir Marshal & Conkeldurr Haste Hız düşürme önlenir Brendan & Treecko, Marley & Arcanine, Skyla & Swanna Headstrong Atak düşürme önlenir Noland & Pinsir, Roark & Cranidos, Tate & Solrock Healing Hail 1 Hailstorm sırasında aksiyon yapılırsa HP düşürülür Brycen & Cryogonal Healing Hand 2 Bir hareket yaptıktan sonra durum efektleri dost sync çiftlerinden geçici olarak silinir Cheryl & Blissey, Misty & Starmie Hit and Run 2 Pokêmon'un hızı artabilir Roxie & Whirlipede Hostile Environment 1 Durum efekti uygulama şansı artar Blaine & Ponyta, Janine & Ariados, Lorelei & Lapras Impervious Stat'ler azaltılamaz Flannery & Torkoal, Mina & Granbull, Will & Xatu Last Word Pokemon bayılmak üzereyse Explosion kullanır Lt. Surge & Voltorb Lithe Felç olmayı önler Brendan & Treecko Mad Strength 2 Başarılı vuruşlar saldırıyı artırabilir Whitney & Miltank On the Ropes 3 Pokemon yenilmek üzereyse fiziksel saldırılardan aldığı hasar azalır Maylene & Meditite Pass it On Mevcut pair'in stat'leri sıradaki pair'e aktarılır Phoebe & Dusclops Power Chain 3 Unity bonusu aktifken hareketler güçlenir Liza & Lunatone, Tate & Solrock Power Flux 5 Hareketler, hareket göstergesine göre güç kazanır Barry & Piplup Power Reserves 2 Hareketler güç kazanır Brawly & Makuhita, Iris & Haxorus, Norman & Slaking, Flint & Infernape, Shauntal & Chandelure Piercing Gaze Hareketler her zaman isabet eder Erika & Vileplume, Kahili & Toucannon Racing Rain 2 Hareket göstergesi yağmurda hızlı dolar Clair & Kingdra, Crasher Wake & Floatzel, Winona & Pelipper Sand Fortress Sandstorm sırasında stat'lerin düşmesi önlenir Brock (S. Suit) & Tyranitar Sand Shelter Sandstorm hasarı azalır Grant & Amaura Snow Shelter Hailstorm hasarı azalır Brycen & Cryogonal, Candice & Abomasnow, Grant & Amaura Speeding Sun 2 Hareket göstergesi güneşli havada daha çabuk dolar Gardenia & Roserade Stance Change Saldırılarda Blade Form'a ve Pokemon değiştirildiğinde ya da King's Shield kullanıldığında Shield Form'e geçilir Wikstrom & Aegislash Surging Sand 5 Sandstorm'da hareketler güçlenir Roxanne & Nosepass Superduper Effective 2 Süper etkili saldırılar güçlenir Pryce & Seel Stalwart Özel Savunma zayıflatılamaz Liza & Lunatone

Rosa & Snivy Stoic 2 Pokemon defansı geçici olarak artar Brock & Onix Terrify 1 Düşman sync çiftlerinin saldırìsı azaltılır Drake & Salaman Unbending Defans düşürülemez Marlon & Carracosta

Tate & Solrock Unflappable Flinching – sakınma yaşanmaz Korrina & Lucario Unhindered Rakibin saldırılarındaki hasar azaltma efektleri zayıflatılır Shauntal & Chandelure Vigilance Kritik hasar koruması Phoebe & Dusclops, Wikstrom & Aegislash Water Shift Normal tip saldırılar su tipi saldırı olur Kris & Totodile Wide Awake Uykuya düşürülemez Agatha & Gengar, Karen & Houndoom

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum