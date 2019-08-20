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Galaxy S9, S10 yada Note 10 gibi Samsung cihazlarda bulunan Güvenli Klasör isimli özellik Samsung Knox'un avantajlarından yararlanır; yani klasöre taşınan tüm veriler güvenli ve özel bir şekilde depolanmaktadır. Böylece hassas verilerinizi, uygulamalar gibi, kilitleyebilir ve gizleyebilirsiniz.

Samsung Telefonda Uygulama Gizlemek ve Kilitlemek

Güvenli Klasör Uygulamaların Klonlanmış Sürümünü Oluşturuyor

Güvenli Klasör'e taşıdığınız herhangi bir uygulamanın otomatik olarak klonu oluşturulur. Bu klon uygulama cihazınıza yüklenen orijinal uygulamadan tamamen farklıdır. Örneğin, WhatsApp'ı Güvenli Klasöre taşırsanız, tekrar kurmanız gerekir. Orijinal kopya olduğu gibi kalacaktır.

Samsung'da Güvenli Klasör Kullanarak Uygulamaları Kilitleme

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Adım 1: Ayarlar -> Biyometri ve güvenlik -> Güvenli Klasöre gidin. Güvenli Klasör'ü kurarak devam edin. Doğrulama amacıyla işlem sırasında Samsung hesap bilgilerinizi girmeniz gerekecektir.

Adım 2: Güvenli Klasör için bir PIN, şifre veya desen seçerek devam edin. Ayrıca Güvenli Klasör'e erişmek için parmak izi tarayıcıyı kullanma seçeneğiniz de vardır.

Adım 3: Güvenli klasör şifresini ayarladıktan sonra içinde bazı sistem uygulamaları olacaktır. Bunlar, telefonunuzda zaten mevcut olan sistem uygulamalarının ikincil kopyalarıdır. Bu sistem uygulamalarında sakladığınız herhangi bir içerik, birincil kopyalarından erişelemez.

Adım 4: Şimdi, korumak istediğiniz herhangi bir uygulamayı, sadece Güvenli Klasör'e taşıyın. Güvenli Klasör içindeki Uygulama Ekle seçeneğine basın ve korumak istediğiniz uygulamaları seçin. Güvenli Klasör içindeki uygulamaları doğrudan Google Play'den de indirebilirsiniz.

Güvenli Klasör'e her girişinizde öncelikle kilit açma desenini ya da şifreyi girmeniz gerekir veya parmak izi tarayıcıyı kullanarak kimliğinizi doğrulayabilirsiniz. Galaxy S10 gibi modellerdeki yüz kilidi özelliği parmak izi tarayıcısı kadar güvenli olmadığından, bu klasörün kilidini açmak için kullanılamaz.

Güvenli Klasör'ün bir diğer avantajı, içinde depolanan uygulamalardan veri paylaşmayı nispeten zorlaştırmasıdır. Güvenli Klasör'e taşınan tüm uygulamalardan otomatik olarak bildirim alacaksınız. Ancak, bu bildirimlerin detayları varsayılan olarak gizlenecektir. Bunu beğenmediyseniz, Güvenli Klasör ayarlarından değiştirdiğinizden emin olun.

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