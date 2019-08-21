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iPhone'da grup sohbeti yaparken rastgele numaralarla dolu pencereler arasında dolaşmak zor olabilir. Ancak endişelenmenize gerek yok. Çünkü Apple, iOS cihaz kullanıcıları için grup sohbetini bulmayı kolaylaştırdı. Grup sohbetine isim vererek Siri ile bulmak mümkün hale geldi.

iPhone'da Grup Sohbetine İsim Vermek ve Siri ile Erişmek

iPhone'unuzda grup sohbetini adlandırmak kolaydır. Bu şekilde hangi sohbetin eğlenceli görüntüler paylaşmak ve hangisinin meslektaşlarınızla konuşmak için olduğunu en iyi şekilde bilirsiniz.

Adımlar:

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iOS cihazınızın ana ekranından veya Siri ya da Spotlight kullanarak Mesajlar'ı açın. Mesajlar'a girdikten sonra isim vermek istediğiniz grup sohbetini bulmak için aşağı kaydırın. Grup sohbeti dizisini seçin. Grup sohbetindeki kişilerin resimlerine dokunarak menüyü açın. Açılır menüden en sağdaki "i" simgesine dokunun. Ekranın üstünden Bir Grup Adı Girin seçeneğine dokunun. Grup sohbeti için bir ad girin. Ekranın sağ üst köşesindeki "Bitti" düğmesine dokunun. Grup sohbeti adı şimdi konunun en üstünde ve mesajlarınızda görünecek.





Grup sohbetini adlandırdıktan sonra o chat ekranına Siri'yi kullanarak erişmek mümkün hale gelecek.

Grubu yeniden adlandırmak istiyorsanız yukarıdaki adımları izleyin. Mevcut grup adını silmek için "x" düğmesine, ardından yenisini girmek için "İsim" düğmesine dokunun.

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