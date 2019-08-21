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Pokemon Masters rehberlerimize devam ediyoruz. Oyun Pokemon ve DNA tarafından geliştirildi ve Go versiyonundan oldukça farklı. Bu yazıda en iyi Sync Pair'ler, savaş mekaniği ve yeni hareket öğrenme detaylarına değineceğiz.

Pokemon Masters: En İyi Sync Pair'ler ve Yeni Hareket Öğrenme

Pokemon Masters İpuçları

Oyunda Pokemon ustası olarak oynuyor ve World Pokemon Masters yarışmasında yarışıyorsunuz. Bu 3'e 3 mücadele verilen oyunda Pasio Adası'ndan bazı rozetleri toplamanız gerekiyor. Beş rozet kazandığınızda WPM'de rekabet edebilme şansını elde ediyorsunuz.

Hikaye modunda açılabilir 22 karakter var. Ayrıca bizzat keşif yaparak diğer eğitmenlerin kilidini açabilirsiniz. Oyunda, bazıları hikaye modu ve bazıları da keşfetme yoluyla kullanılabilecek birçok Sync Pair (Pokemon ve eğitmen çifti) bulunuyor.

Oyuncular istedikleri herhangi bir Sync Pair ile oynayabilirler ve çok fazla zorlanmadan hikaye modunu geçebilirler. Ancak bazı çiftler daha iyidir. İşte yeni oyuncular için en iyi Sync Pair listesi:

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Hikaye karakterleri (Önerilen)

Sync Pair Rol Açıklama Skyla ve Swanna Destek Skyla'nın gerçekten iyi hız ve savunma buff'ları var. Kullandığı savunma buff'ı ile destek rolünü üstlenir ve takımın daha agresif olmasını sağlayabilir Rosa ve Snivy Destek "Let's Energize!" özelliği ile Rosa 3 ek hareket hakkı kazanır. Pokemon'un arka arkaya ve daha hızlıca saldırmasını sağlar. Hau ve Alolan Raichu Saldırı Hikayedeki en güçlü striker çiftlerdir. AoE yani alan hasarı oldukça kullanışlıdır.

Savaş Mekaniği

Gerçek zamanlı 3'e 3 savaşta mekanik çok basittir. Rakibin saldıran Pokemon'una dokunur ve kullanılacak work komutunu verirsiniz. Burada seçilen work her savaş için büyük önem taşıyor. Work Gauge denilen gösterge savaşta zamanla birikir.

Eğitmenin work'ü göstergeye tüketmeden de kullanılabilir ancak bir savaşta kaç kez kullanılabileceği sınırlıdır. Work'ün önemini ve ne zaman kullanacağınızı unutmayın.

Pokemon ve eğitmenler birbirlerinin work özelliğini kullanabilir ve "Badize Work" adı verilen özel bir saldırıları vardır. Bir süre savaştıktan sonra açılır.

9'a 9 Mücadeleler

Bölüm 10'dan sonra açılan bir co-op savaş seçeneği var. Bu savaş türünde, oyuncular 9'a 9 Pokemon savaşlarına girerler. Oyuncular burada iki diğer takım ile eşleşir. Oyuncuların savaşta bir kez senkronizasyon çiftlerini (Sync Pairs) değiştirme hakları vardır.

Unity Attack üç senk. çiftinin hepsinin bir kerede yüksek hasarlı bir saldırı yaptığı özel bir hareket türüdür.

Bu saldırı Unity barı doldurulduğunda kullanılabilir, yalnızca Co-op'un bir özelliğidir.

Hareketleri ve Becerileri Öğrenme

"Team" menüsü ile oyunda yeni hamle ve yetenekler öğrenebilirsin. İçecekler (Buff Blend, Aid Ade, Tech Tonics), Training Machine (TM) ve Skill Capsule gibi kaynaklara mal olurlar. Bunlar Training Area'dan edinilebilir.

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