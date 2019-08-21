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Pokémon Masters, Pokémon Company ve DeNA tarafından geliştirilen bir mobil oyundur. Bu oyunda ana serilerdeki Blue, Cynthia ve buna benzer birçok Pokémon eğitmeniyle karşılaştığınız bir eğitmeni oynuyorsunuz. Bu öge Pokemon Go ile kıyaslandığında tamamen yeni. Eğitmenler maçlara direk etki ediyor.

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Pokemon Masters: iOS ve Android Sistem Gereksinimleri

Oyunda 3 v 3 maçlar yapılıyor. Yanınızda diğer iki antrenör daha bulunuyor. Böylece bir maçta 6 farklı eğitmen ve pokemon bulunmuş oluyor.

Pokémon'unuz maçlarda özel hamleler veya eşyalar kullanabilir. Savaşlar gerçek zamanlı olarak yapılır ve sınırlı sayıda kullanılan özel hareketler de vardır.

Bu oyunda sadece Pokémon'u toplamakla kalmıyor, aynı zamanda Eğitmenleri de topluyorsunuz. Her bir Trainer, ekibinize yardımcı olabilecek özel bir Pokémon ile gelir. Buna Sync Pair deniliyor.

Oyunda, rozet kazanmak ve çeşitli bölgelerde yapılan Pokémon Masters turnuvasına katılmak için izlediğiniz bir hikaye var. Hikayede Team Break'i engellemeye çalışıyorsunuz.

Sistem gereksinimleri – iOS

iOS 11 veya üstü

64 bit işlemci

Gerekli RAM 2GB

Sistem gereksinimleri – Android

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Android 5.0 veya üstü (önerilen Android 7.0 veya üstü)

64 bit işlemci

Gerekli RAM 2GB

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