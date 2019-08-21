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Samsung, yerleşik asistanı Bixby'yi Galaxy S8 ile duyurduğundan beri insanlar onu etkisiz hale getirmenin yollarını arıyorlar. Galaxy S9 ve Note 9 ile bu koro sesleri daha da yükseldi ve şimdi mevcut olan Galaxy S10 ve Galaxy Note 10+ ile neredeyse herkes Bixby'den nefret etti. Peki Note 10'da Bixby nasıl kapatılır?

Samsung Galaxy Note 10'da Bixby'yi Devre Dışı Bırakmak

Donanım düğmelerine müdahale etmek imkansız ancak yazılım tarafında bir şeyler yapmak daha kolay. İşte Bixby'den nasıl kurtulacağınızın adımları.

Bixby düğmesinin en büyük sıkıntılarından biri yerleşimi; Bu düğme, ses seviyesi tuşlarının hemen altında ve neredeyse doğrudan güç düğmelerinin karşısındadır. Bu durum Galaxy S10+ gibi telefonlarda, özellikle kamerayı başlatmak için güç düğmesine iki kez basıldığında, yanlışlıkla Bixby'nin açılmasına neden oluyor.

Not 10 ve 10+ 'da güç düğmesi Bixby düğmesi ile birleştirilerek konu tamamen yeni bir komplikasyon seviyesine yükseltildi.

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Bixby'yi kapatmak için Samsung hesabına giriş yapmak zorunda değilsiniz, ayrıca bir kez devre dışı bırakıldığında Bixby ile bir daha asla etkileşime geçmek zorunda kalmayacaksınız. İşte nasıl yapılacağı.

Galaxy Note 10'un Bixby özelliği varsayılan olarak açıktır: Bixby Home uygulamasını güç düğmesine iki kez basarak etkinleştirme özelliğini tek bir dokunuşta devre dışı bırakabilirsiniz.

Bildirimler ekranını aşağı kaydırın.

Hızlı ayarlar panelinde Güç menüsü düğmesine dokunun.

Güç menüsünde yan tuş ayarları öğesine dokunun.

Çift basma etkileşimini kamerayı başlatma veya uygulama açma olarak değiştirin.

Uygulamayı açmayı seçerseniz, iki kez basarak açılacak bir uygulamayı seçmek için dişli düğmesine dokunun.

Basılı tutma özelliğini cihazı kapatma olarak değiştirin.

Şimdi açma / kapama düğmesine basarken veya basılı tutarken yanlışlıkla Bixby'i görmeyeceksiniz. Yapmamız gereken son şey, Bixby Home'u ana ekrandan kaldırmak.

Bixby Home'u ana ekrandan kaldırma

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Ana ekrandan, boş alana basılı tutun veya menü görünene kadar ekranda parmaklarınızı birleştirme hareketi yapın.

Sol ana panele ulaşmak için sağa kaydırın.

Bixby Home'u devre dışı bırakın.