REKLAMLAR



Telefon numarasının kime ait olduğunu bulmanın en kolay yollarından biri Google araması yapmaktır. Yazımızda Google'ı kullanarak telefon numarası bulmaktan bahsettik.

Google'ı Kullanarak Bir Telefon Numarasını Bulmak

Şüphelendiğiniz numarayı Google'a yazarken tamamını tırnak işareti içine alın: "0987 654 32 10". Bu sonuç vermezse daha detaylı arama için aşağıdaki konsepti deneyin:

Tahmini bir isim (elinizde varsa) + adres (varsa) + telefon numarası

Bu yöntemler elbette her zaman işe yaramaz. Aradığınız kişinin numarası özel bir numara olabilir ve ismi gösterilmiyor olabilir. Birçok operatör, prestijli müşterilerine bu tür özel numaralar sağlar.

REKLAMLAR



Android ve iOS İçin En İyi Telefon Numarası Arama Uygulaması

Google arama yöntemi size yardımcı olmuyorsa, Truecaller adlı uygulamayı kullanın. Android ve iOS için en popüler ve en iyi telefon numarası arama uygulaması olduğundan bu uygulamayı zaten duymuş olabilirsiniz. Truecaller'ın veri bankası çok büyüktür. Bu yüzden telefon numarası bulmakta sorun yaşamamalısınız.

Truecaller ile ilgili en iyi şey, zil sesini aldıktan hemen sonra telefon numarasını tespit edebilmenizdir. Çalışması için elbette internet bağlantınızın olması gerekiyor. Kişinin sizi Türkiye'den İngiltere'den ya da herhangi bir yerden aramasından bağımsız olarak, aramayı almadan önce çoğu zaman bir isim görürsünüz.

Bu uygulamanın ikinci benzersiz özelliği, spam arama olup olmadığını anlayabilmektir. Dünyanın her yerindeki insanlar her arayanı derecelendirir ve bu, bazı dolandırıcıların veya gerçek kişilerin sizi aradığını öğrenmenizi kolaylaştırır.

İndir: Android, iOS

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum