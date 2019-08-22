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Samsung Galaxy Note 8 neredeyse iki yaşında ama yine de pek çok kullanışlı özelliği olan mükemmel bir telefon. Bu kılavuzda Note 8 hakkında bir sürü yararlı ipucuna ve püf noktalarına değineceğiz. Eski bir telefondan veri aktarma veya kalemle GIF oluşturma ve aynı anda iki uygulamayı çalıştırma bunlar arasında.

Samsung Galaxy Note 8'in Az Bilinen Özellikleri ve İpuçları

Eski Telefonunuzu Note 8'e Aktarın

Samsung, SmartSwitch adlı bir özelliğe sahiptir. iPhone veya başka bir Samsung cihazdaki verileri otomatik olarak Galaxy Note 8'e aktarır. Kelimenin tam anlamıyla sizin için her şeyi yapar. SmartSwitch'i ayarlarda bulun, Note 8 kutusundaki adaptörü kullanın ve eski telefonunuza bağlayın. Bu işlemin tamamını WiFi üzerinden de yapabilirsiniz. Uygulamayı her telefonda açtığınızda ekrandaki talimatları izleyin.

Ekran Çözünürlüğünü Artırmak

Yukarıda gösterilen adımları kullanarak Ayarlar'a gidin ve ekran çözünürlüğünü arayın. Çözünürlüğü düşürürseniz pil tüketimi azalır.

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Tam Ekran Uygulama Modunu Açmak

Bildirim çubuğunu aşağı çekin ve Ayarlar'a gidin (sağ üst taraftaki dişli şeklindeki simge)

Ekran'ı bulun ve seçin

Tam Ekran Uygulamalar seçeneğini seçin

Vurgulanmayan herhangi bir uygulamayı bulun ve tam ekran modunu açık konumuna getirin.

Smart Lock Özelliğini Kullanın

Güvenilir bir cihazın yanındayken, arabanızın bluetooth'una ya da arkadaşınızın telefonuna bağlıyken kilit ekranı otomatik açılır. Ayarlar > Kilit ekranı ve güvenlik > Smart Lock üzerinden, beliren dört seçenekten birini seçin.

Mavi Işık Filtresini Kullanın

Ayarlar > Ekran > Mavi Işık Filtresi'ne gidin ve isterseniz zamanlama seçeneğini kullanın isterseniz hemen açın. Ekran daha az mavi ışık yayar ve daha sıcak tonlarda görünerek gözlerinizi daha az yorar.

Aynı Anda İki Uygulamayı Çalıştırma

Edge Uygulamalar panelini açın (devre dışı bırakmadıysanız) ve App Pair'i arayın. Şimdi sevdiğiniz uygulamaları yan yana getirin ve uygun gördüğünüz şekilde kullanın.

Kalemle GIF Oluşturma

Samsung Video oynatıcıyı kullanarak bir video başlatın ve sağ alttan ikinci simgeye basın. S-Pen'i çıkarın ve "Akıllı Seçim" üzerine dokunun. S-Pen'i kullanın ve kaydetmek istediğiniz alanın boyutunu kare içine alın. Şimdi GIF'i kaydedin, kırpın, düzenleyin ve arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın.

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