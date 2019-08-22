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Samsung Galaxy Note 10 çıkış yaptı ancak Galaxy Note 9'a olan ilgi hala yüksek. Birçok yönüyle mükemmel olan bu telefonun az bilinen özelliklerine ve ipuçlarına değinelim.

Samsung Galaxy Note 9 Az Bilinen Özellikleri, İpuçları

Uygulamanın Kopyasını Oluşturmak

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Facebook veya WhatsApp gibi uygulamaları klonlanamak yerine göre kullanışlıdır. Çift hat taşındığı durumlarda gerekli olabilir. Denemek için, Ayarlar> Gelişmiş özellikler> Dual Messenger bölümüne gidin. Klonlamak istediğiniz uygulamanın yanındaki kaydırıcıyı açın. Klonlanan her uygulama için iki simge göreceksiniz.

Ekran Çözünürlüğünü Değiştirmek

Ekran çözünürlüğünü güncellenmesi çok basittir. Sadece Ayarlar> Ekran> Ekran çözünürlüğü'ne gidin. Kullanmak istediğiniz çözünürlüğün altındaki kutuya dokunun. Düşük çözünürlük düşük güç tüketimi demek.

Güvenli Klasör Kullanın

Güvenli Klasör kurmaya hazır olduğunuzda, Ayarlar> Biyometri ve güvenlik> Güvenli klasör seçeneğine gidin. PIN'inizi, deseninizi veya şifrenizi girin. İlk güvenli klasör kurulumunu tamamlamak için Tamam'a dokunun. Bu klasörde hemen her ögeyi gizleyebilirsiniz.

Google Mesajlar'a Geçin

Google Mesajlar bilgisayarınızdan ve telefonunuzdan mesaj göndermenize olanak sağlar. Ayarlamak için, sadece Google Play Store uygulamasını açın ve Google Mesajlar'ı indirin. Uygulama indirildikten sonra Aç'ı seçin. Şimdi SMS için varsayılan olarak ayarlamanız gerekir. Açılan ekranda İleri ve Evet seçeneklerine dokunun.

S Pen'i Ayarlarını Değiştirmek

Sadece Ayarlar> Gelişmiş özellikler> S Pen> S Pen uzaktan kumanda'ya gidin. Bu ekranda, ayrı Samsung uygulamaları için seçenekler göreceksiniz. Basitçe değiştirmek istediğiniz öğeye bastığınızda ilave seçeneklerle karşılaşacaksınız. S Pen uzaktan kumandayı bazı uygulamalarda tamamen devre dışı bırakmak istiyorsanız, seçilen uygulamanın yanındaki kaydırıcıya basmanız yeterlidir.

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