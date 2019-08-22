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Bu kılavuzda Samsung telefonda dokunmatik ekran hassasiyetini artırma adımlarından bahsedeceğiz. Adımlar için Galaxy S10 cihazı baz aldık. Galaxy S10+ ve destekleyen diğer birçok Samsung cihaz için geçerlidir. Ekran koruyucu kullanılan cihazlarda dokunmatik hassasiyetini artırmak yararlı olabiliyor. Ancak şarj tüketimine etki edeceğini belirtelim. Ekran koruyucudan ötürü ekranınız bazı dokunmaları algılamıyorsa veya geç yanıt veriyorsa çözüm olacaktır.

Samsung Telefonda Dokunmatik Hassasiyetini Artırmak

Samsung'un yeni ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, hiçbir ekran koruyucuyla çalışmaz. Galaxy S10 bu nedenle özel bir ekran koruyucu ile birlikte geldi. Bununla birlikte bazı kullanıcılar ekran hassasiyeti sorunları yaşayabiliyor, ancak aşağıdaki adımları izleyerek bu sorunu hızla çözebilirsiniz.

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Uygulama tepsisinden Ayarlar'a gidin veya ekranı aşağı çekerek dişli şeklindeki ayarlar düğmesine dokunun

Seçenekler listesinden Ekran'ı seçin.

Dokunma Hassasiyeti'ni bulana dek aşağı kaydırın

Dokunma hassasiyetini arttırmak için düğmeyi AÇIK konumuna getirin.

Bu ayarlar menüsünde ayrıca dokunma hassasiyeti üzerindeki kazayla dokunma koruması özelliğinin de etkinleştirilmesini öneririz. Çünkü hassasiyeti artırdığımız için cihaz cepteyken yanlışlıkla dokunmalar yaşanabilir.

İşte işlem bu kadar kolay. Galaxy cihazınız şimdi ekran koruyucunuz ile daha iyi çalışmalıdır.

Tüm ekran koruyucuların S10'un ultrasonik parmak izi tarayıcısıyla çalışmadığını belirtelim. Bu nedenle, bu adımları denediyseniz ve cihaz hala dokunmanızı algılamıyorsa, ekran koruyucuyu çıkarmanız ve Samsung onaylı bir koruyucu satın almanızı öneririz. Galaxy S10 için Whitestone Dome Glass öneriyoruz.

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