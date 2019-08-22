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Xiaomi dünyanın dört bir yanında uygun fiyatlı telefonlar sunmaya devam ediyor. Xiaomi Mi 9 bunlardan biri. Fiyatına göre en iyi amiral gemisi sınıf telefonlarından biri olduğu söylenebilir.

Xiaomi Mi 9 İpuçları ve Az Bilinen Özellikleri

Son Uygulamalar'daki Cihaz Bakım Seçeneklerini Kapatın

Xiaomi, bakım uygulamalarını (temizlik, güvenlik) ekranınıza getirmeyi seviyor, bunu özellikle en son uygulamalar ekranında yapıyor. İstemiyorsanız ana ekran ayarlarına gidin ve ayarlar> diğer> önerileri göster seçeneğini kapatın. Ayrıca burada RAM durumunu görüntüleyebilirsiniz.

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Uygulama Kasasını Kapatmak

Xiaomi, ana ekranın solunda "uygulama kasası" olarak adlandırdığı bir ekrana sahiptir. Burası hızlı erişim için uygulama kısayolları içerir. Kapatmak için, duvar kağıdına uzun basın ve ayarlar> diğer> uygulama kasası seçeneklerine gidin. Buradan kapatabilirsiniz.

MIUI'da Uygulama Tepsisi Yok, Klasörleri Kullanın

Varsayılan MIUI başlatıcısında bir uygulama tepsisi için seçenek yoktur, bu nedenle işleri düzenli tutmak için klasörler gerçekten yardımcı olabilir. Bir uygulamaya uzun basın ve bir klasör oluşturmak için onu başka bir uygulamanın üzerine sürükleyin. Klasörü açıp duvar kağıdına uzunca basabilir ve daha sonra tüm uygulamaları seçerek bir defada klasöre sürükleyebilirsiniz.

Klasörler Daha Hızlı Açılsın

Klasör animasyonlarını kapatmak daha hızlı açılmalarını sağlar. Ayarlar> ek ayarlar> erişilebilirlik> animasyonları kaldır seçeneğine gidin. Bu seçenek klasörleri, bildirim gölgesini, menü gezinmesini etkiler ve hızlandırır. Ancak sonuçları beğenmeyebilirsiniz.

Tek Elle Kullanım Modu

Telefonun bir elle kullanımını kolaylaştırmak için ekranın boyutunu küçültebilirsiniz. Ayarlar> ek ayarlar> tek elle kullanım modunu açın. Ardından, ana ekran düğmesinden sol veya sağ kenara kaydırın; ekran küçülür. Ne kadar büyük (veya küçük) olması gerektiğini bile belirleyebilirsiniz.

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