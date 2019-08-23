Google Fotoğraflar ile Üzerindeki Metne Göre Fotoğraf Arayın

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Google Fotoğraflar, AI motoru sayesinde belirli renkleri, hayvanları ve yüz ifadelerini aratmanıza ve galerinizdeki o fotoğrafı kolayca bulmanıza izin veriyor. Nesneye göre arama yapmanın yanı sıra uygulama şimdi yeni bir numaraya daha sahip oldu. Artık bir metin araması yaptığınızda o metne sahip tüm fotoğraflarınız getirebileceksiniz. Sadece bu değil aynı zamanda o metni değiştirebiliyorsunuz.

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Google Fotoğraflar ile Görseldeki Metni Aratın

Şu anda, Google Fotoğraflar uygulamanıza gidebilir ve bir ekran görüntüsünde veya fotoğrafta olduğunu bildiğiniz herhangi bir metni aratmaya başlayabilirsiniz. Kopyalamak istiyorsanız, alttaki Lens düğmesine bastığınızda kopyala / yapıştır için vurgulanmış bazı sözcükler görünecek. Google şu anda el yazılarını çok iyi seçemiyor. Ancak diğer ögelerde oldukça iyi çalışıyor.

Metin arama özelliği ayrıca masaüstü tarayıcınızda da çalışır, ancak Lens'i belirgin nedenlerden dolayı kullanamazsınız. Aynı zamanda dalgalı kelimeler ve yabancı sembollerde takılabiliyor, bu nedenle, şu anda basılı harflere ve iyi bilinen yazı tiplerine bağlı kalmalısınız.

Kısa bir denemede Google motorunun sokaklardaki Nissan otomobilini tanıyabildiğini ancak üzerinde "nissan" kelimesini içeren bir davetiyeyi işleme koyamadığını gördük, bu nedenle hizmetin mükemmel hale getirilmesi için zamana ihtiyacı var.

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