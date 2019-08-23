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IFA Berlin'e haftalar kala Huawei, en yeni çipseti olan Kirin 990 yonga setinin 6 Eylül'deki tanıtılacağını açıkladı. Marka, SoC'nin 5G yetenekleriyle geleceğini belirten kısa bir video yayınladı. Bazı eski söylentiler modemin çipin içerisinde yerleştirileceğini belirtmişti.

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Huawei Mate 30 Kirin 990 Çipseti ile 6 Eylül'de Geliyor

Kirin 990, TSMC tarafından üretiliyor ve %20 daha fazla transistör yoğunluğu sağlayacak. Bu da daha fazla güç demek. 7 nm EUV işlemi ise güç verimliliğini yükseltiyor.

Diğer ipuçları ve özellikler arasında yeni silikonun 60fps'de 4K video kaydı yapabiliyor olması var. Bu özellik bir Huawei telefon için ilk olacak. Mate 30 60fps 4K destekleyen ilk Huawei olabilir. Huawei'in Da Vinci mimarisine ve ARM'in en yeni CPU ve GPU bileşenlerine dayanan gelişmiş bir NPU da bekleniyor.

Huawei'in Mate serisi telefonlarının son birkaç yıldır en yeni Kirin yonga setleri ile gelmeye başladığını göz önüne alarak, Mate 30'un kutudan yeni Kirin 990 ile çıkması şaşırtıcı olmayacaktır. Daha fazla bilgi ortaya çıktıkça sizi haberdar edeceğiz.

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