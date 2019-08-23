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Redmi yaklaşmakta olan Note 8 Pro akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Redmi marka müdürü Lu Weibing cihazın 64 MP kamera kalitesini onayladı. Şimdiyse donanım ve performans hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.

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Redmi Note 8 Pro AnTuTu Puanı Belli Oldu, Sıvı Soğutmaya Sahip

Telefon, AnTuTu sonucuna göre, 7nm Kirin 810 SoC performansına denk olan Mediatek'in 12nm Helio G90T yonga seti tarafından desteklenecek. Ayrıca, en son teaser'ların onayladığı gibi bir çeşit sıvı soğutma ile gelecektir.

Resmi posterlere göre, bu sıvı soğutma sıcaklığı uzun süren oyun seansları için kullanışlı olacak şekilde 6 santigrat dereceye kadar düşürmeyi başaracak.

Redmi Note 8 serisi 29 Ağustos'ta duyurulacak ve şirket lansmandan bir hafta önce rezervasyonlar almaya başladı. Sadece 24 saat içinde bir milyondan fazla kullanıcı Note 8 Pro'nun ne zaman piyasaya çıkacağını öğrenmek için abone oldu.

Mevcut Note serisinin son üç telefonu yedi ayda 20 milyon adet sattı, bu yüzden Note 8'in bu rekoru daha da ileriye taşıması bekleniyor.

Telefonun 29 Ağustos'ta açıklandığını görmek için sabırsızlanıyoruz.

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