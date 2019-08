Android 10 Alacak Nokia Telefonlar Belli Oldu

REKLAMLAR



Nokia'yı küllerinden dirilten HMD şu anda en iyi güncelleme sağlayan Android telefon üreticilerinden biri haline geldi.

Google, Android 10'u resmi olarak duyurduktan hemen sonra HMD şimdi Android 10 alacak olan tüm Nokia telefonlarının bir yol haritasını paylaştı.

Bu yılın son çeyreğinde Android 10 güncellemesi alacak ilk telefonlar (eski adıyla Android Q) Nokia 9 PureView, Nokia 8.1 ve Nokia 7.1 olacak.

Yeni Android versiyonu bunun ardından 2020 yılının ilk çeyreğinde Nokia 8 Sirocco, Nokia 5.1 Plus, Nokia 1 Plus, Nokia 4.2, Nokia 3.2, Nokia 3.1 Plus ve Nokia 2.2'ye gelecek.

Nokia 5.1, Nokia 3.1, Nokia 2.1 ve Nokia 1, 2020 yılının ikinci çeyreğinde Android 10 alacak.

Yol haritasından dikkat çeken bir eksizlik Nokia 8 oldu ve Twitter'daki hayranlar hayal kırıklıklarını gizlemiyor. HMD, Nokia 8'in güvenlik güncelleme süresini bir süre önce bir yıl daha uzatarak 2020'ye çıkarmıştı, ancak telefona önemli işletim sistemi güncellemeleri getirme planlarını paylaşmamıştı.

Beklemek ve Android 10 uygunluk listesine eklenip eklenmeyeceğini görmek zorundayız.

