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Yıllar önce, çıkarılabilir bataryalar her telefonda bulunuyordu ve son derece önemliydi. Telefonunuz için ekstra bir bataryaya sahip olmak, doğa yürüyüşü veya kamp yapma gibi faaliyetlerde oldukça yararlıdır. İşte 2019'da en iyi değiştirilebilir bataryalı telefonlar.

Çıkarılabilir Bataryalı Akıllı Telefonlar (2019)

Nokia 2.2

LG V20

Listemizdeki en yeni telefon Nokia 2.2 oluyor. 2019 model çıkarılabilir bataryalı telefonlar arayanlar için mükemmel bir seçenek. Nokia 2.2, 5.7 inç IPS ekran, Mediatek MT6761 Helio A22 dört çekirdekli işlemci, PowerVR GE8320 GPU, 32 GB, 3 RAM veya 16 GB, 2 GB RAM, microSD (400 GB'a kadar) ve Android 9.0 (Pie) özelliklerine sahip. Android One arayüzü ile geliyor ve tabii ki çıkarılabilir bir Li-Ion 3000 mAh pili var.

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LG V20, 2016 yılında piyasaya egemen olan ve akıllı telefon alanında yeni teknolojiler getiren Android telefonlardan biriydi. Tam metal bir alüminyum gövdeye, 5.7 inç IPS ekrana, Corning Gorilla Glass 4 cama, bildirimler için 2.1 inç ikincil ekrana, Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 çipsete, Adreno 530 GPU'ya, 32 veya 64 GB dahili depolamaya ve 4 GB RAM'e sahip. En iyi çıkarılabilir bataryalı telefonlardan biri.

LG V10

Değiştirilebilir pili olan telefonlar arayanlar için bir diğer seçenek LG V10'dur. 20nm altı çekirdekli işlemcisi olan Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 ile geliyor. Oyun tarafında Adreno 418 GPU'ya sahip. V10 ayrıca bildirimler için ikincil 2,1 inç ekrana sahip. Yine Gorilla Glass 4 sunuyor.

LG G5

Koreli elektronik devi LG'den gelen bir başka çözüm. LG G5 ilk modüler akıllı telefon tasarımına sahip örneklerden biridir. Buna rağmen G5'in satışları pek iyi gitmedi. Ne var ki LG G5 kolay çıkarılabilir bir bataryanın yanında ve Hi-Fi Plus ses ile geliyor. Sunulan modüler aksesuarlar arasında geniş açı lens ve LG CAM Plus var.

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