Duyma sorunu olanlar için en iyi telefonlar ile karşınızdayız. Hoparlörü güçlü aşağıdaki telefonlar konu duyma güçlüğü olduğunda sizi asla yarı yolda bırakmayacak.
Duyma Sorunu Olanlar, İşitme Engelliler İçin Telefonlar
LG G7 ThinQ
LG Optimus G Pro gibi, LG G7 ThinQ da mükemmel ses kalitesiyle tanınır. Ancak, G7 ThinQ daha iyi ve daha yüksek sesle geliyor. Hi-Fi Quad DAC ses ve 32 bit çalma özelliğine sahip G7 ThinQ, güçlü, net ve olağanüstü ses sunar. Ayrıca, gürültüyü ve ses bozulmasını azaltır, daha net, daha zengin ve daha yüksek bir ses sağlar.
Model sadece ses kalitesinden ve HAC uyumluluğundan ibaret değil. LG G7 ThinQ, modern, ultra bir ince tasarımı benimsiyor ve mükemmel performans sunuyor. Duyma sorunu olanlar için birebir.
Özellikler
- Boombox hoparlör
- x3D Surround ses
- Uzak alan ses tanıma
- Süper yetenekli kamera (Dual 16MP kameralar)
- 6.1 inç QHD tam ekran
- İnce, kolay tutuşlu tasarım
Samsung Galaxy S9
İşitme engelli bireyler için de uygun olabilecek zengin özellikli bir akıllı telefon arıyorsanız, Samsung Galaxy S9'u inceleyin. Mükemmel kalite, muhteşem tasarım ve çok çeşitli özellikler vaat ediyor. Gelişmiş özelliklerine rağmen kullanımı kolaydır, yaşlılar ve çok teknik bilgili olmayanlar için de idealdir. Sezgisel erişilebilirlik sunar.
Cihaz net ve yüksek bir sese sahip. AKG tarafından ince ayarlanan Dolby Atmos stereo hoparlörleri sayesinde işitme engelli kişiler için kolaylık sağlıyor. Kalitenin yanı sıra işitme cihazı uyumluluğu da vardır: M4 / T3.
Özellikler
- IP68 derecesi (1,5 mt'ye kadar su geçirmez)
- Infinity ekran (Quad HD Süper AMOLED)
- Süper hızlı çift piksel kamera
- Çift açıklık sunan F2.4 ve F1.5 objektif
- AKG tarafından ince ayarlanmış net stereo hoparlörler
LG Optimus G Pro
LG Optimus G Pro, mükemmel ses kalitesine sahip bir başka cihaz. Mükemmel bir hacim aralığına sahiptir. Ancak ses yüksekliğinden çok, ses kalitesi netliği ve keskinliği ile övgü alıyor. Bu nedenle işitme engelliler için ideal bir telefondur. Arka hoparlörlerinden müzik dinlemek oldukça ideal. M3 / T4 derecesinde işitme cihazı uyumluluğu da var.
Mükemmel ses kalitesinin yanı sıra, bu telefon başka muhteşem özelliklerle de doludur. Yeni bir model ya da ileri teknoloji olmayabilir ancak iyi bir performansa sahip telefon arayan işitme engelli bireyler için hala mükemmeldir.
Özellikler
- M3 / T4 HAC derecesi
- 2G RAM ve 16GB depolama
- 5.5 inç ekran
- 13MP kamera
- Qualcomm Snapdragon 600 (çift çekirdekli) işlemci
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