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Büyük markaların akıllı saatleri ne yazık ki o kadar ucuz değil. Ancak bulabileceğiniz uygun fiyatlılar da var, belki de en son model değiller, yine de almaya değerler. İşte 2019'da en iyi bütçe dostu akıllı saatler.

En İyi Bütçe Dostu Akıllı Saatler (2019)

Amazfit Bip Smartwatch – 60,44 dolar

Huami tarafından sunulan Amazfit Bip, listedeki en ucuz akıllı saat. Piyasadaki en ucuzu değil ancak uygun bir fiyata bulabileceğiniz güvenilir seçenek. Neredeyse bir Apple Watch'a benziyor, bu da onu gerçekten güzel gösteriyor.

Bu akıllı saat çok hafiftir ve yumuşak bir silikon kordona sahiptir. Dolayısıyla giymesi gerçekten rahattır. Ayrıca oldukça dayanıklıdır. Mat plastik ve polikarbonat yapısı ile 2.5D Corning Gorilla Glass ekran sunuyor.

Özellikler:

Tüm gün kalp atış hızı izleme

Uyku izleme ve aktivite takibi

Uzun pil ömrü

Dahili GPS

Tek yönlü bildirimler

1,28 inç ekran

Hem akıllı saat hem de fitness tracker olan Amazfit Blip, 100 doların altındaki piyasadaki en zengin özellikli akıllı saat durumunda.

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Garmin Frontier 35 Watch – 119 dolar

Forerunner 35 Watch, Garmin'den gelen uygun bir seçenek. Aynı zamanda kalp atış hızı monitörü ve aktivite izleyicisi olarak görev yapan bir GPS saatidir. Ayrıca akıllı telefon bildirimleri sunar.

Diğer Garmin saatlerinin aksine, bu saat sportif ve geleneksel görünüm arasında bir yere yerleşiyor. Apple Watch'a benzeyen kare şeklinde ve düz yüzlü bir tasarıma sahip. Ekranı parlak, yazılar net ve okunması kolaydır.

Özellikler:

Dahili GPS

Kalp atış hızı izleme

Titreşim uyarıları

Akıllı telefon uyumluluğu

Akıllı bağlantı

Genel olarak, GPS ve fitness özelliklerine sahip iyi bir bütçe dostu uygun fiyatlı akıllı saat denebilir. Diğer Garmin saatlerine kıyasla daha ucuz bir seçenek. Ancak, özellikleri oldukça ortalama ve istisnai bir şey yok.

Fitbit Versa Lite Smartwatch – 139 dolar

Fibit Versa'nın Lite sürümü olan bu saat cihazın temel özelliklerini uygun fiyatlı hale gtiriyor. 200 doların altındaki en iyi akıllı saatlerden biri olarak kabul edilir. Birkaç Fitbit Versa özelliği olmasa da hayal kırıklığı yaratmıyor.

Diğer Fitbit saatler gibi, bu model de uyku izleme ve egzersiz izlemede öne çıkıyor. Ancak, yerleşik bir GPS'e sahip değil. Yani bu özelliği kullanmak istiyorsanız telefonunuza güvenmeniz gerekecek. Bununla birlikte, hala müzik saklama, rehberli egzersizler ve yüzme izleme gibi harika özelliklerle dolu.

Özellikler:

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24/7 kalp takibi

Uyku aşamaları

15+ egzersiz modu

Akıllı telefon uygulaması bildirimleri

Hafif ve ince tasarım

Otomatik izleme için SmartTrack

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