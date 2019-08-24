REKLAMLAR



Gamescom 2019 Köln, Almanya'da düzenlendi ve Honor, kendi Gamepad'ini tanıtmak için sahne aldı. Bu gamepad telefonun sol veya sağ tarafına takılabiliyor ve denetleyici görevi gören bir eklenti gibi çalışıyor. Bluetooth ile bağlanır ve kendi 400mAh piline sahiptir.

REKLAMLAR



Honor Telefonlar İçin Resmi Gamepad Tanıtıldı

Oyun konferansı sırasında Honor, kullanıcılarının %18'inin kendilerini oyuncu olarak tanımladığını açıkladı, bu nedenle şirketin ihtiyaçları için özel bir aksesuar sunmaktan başka seçeneği yoktu. Çoğu oyunla uyumludur, ancak dilerseniz tuşları farklı şekillerde eşleştirebiliyorsunuz.

Honor Gamepad, herhangi bir akıllı telefona bağlanabiliyor yani yalnızca Çinli şirket veya ana kuruluşu Huawei modellerle sınırlı değil. Pil zayıfladığında USB-C'den şarj edilebiliyor. Yani Honor Gamepad'inizin şarjı tükendiğinde microUSB'li daha eski bir cihazınız varsa şansınız olmayacak.

Ne yazık ki, Honor fiyatlandırma veya bulunabilirlik hakkında bir şey söylemedi, ancak yakında bunun hakkında daha fazla şey duymayı umuyoruz. Her halükarda Aliexpress gibi mecralarda sipariş edilecektir.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum