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Son zamanlarda yapılan sızıntılara bakılırsa Oppo Reno 2 yakında geliyor. Sadece birkaç ay önce piyasaya sürülen Çinli şirketin Reno serisi, bir Oppo Reno A adına sahip bir akıllı telefonunla genişlemek üzere.

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İddialı Tasarıma Sahip Oppo Reno A ile Tanışın

Reno A'yı şimdi bütün tasarımı ve özellikleri ile inceleme şansı buluyoruz. Reno A kesinlikle akıllara durgunluk veren özellikleri olan bir cihaz değildir ve bunu yalnızca görünüşe dayanarak söyleyebilirsiniz.

Reno A özellikleri arasında 6.5 inçlik bir FHD dokunmatik ekran, 6GB RAM, 64 / 128GB depolama ve 3.600 mAh batarya bulunuyor. Telefonun Snapdragon 710 SoC tarafından desteklenmesi bekleniyor. Arka kameralar, f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 16 MP ana sensör ve 2 MP derinlik sensöründen oluşacak. Ön tarafında f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 25 MP özçekim bir lens bulunacak.

Telefonun boyutları 158.4 × 75.4 × 7.8 mm ve cihaz 169 g ağırlığında. Hiçbir parmak izi sensörü görünmediğinden, ekranın altında bir sensör olabilir. Reno A mavi ve siyah renkte sunulacak ve muhtemelen 28 Ağustos'ta Reno2, Reno 2Z ve Reno 2F ile birlikte resmi olacak.

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