Bu mobil uygulama destekli yılbaşı ışıkları normal ışıklar gibi çalışır. Onları evinize asabilir veya ağacınızı süslemek için kullanabilirsiniz. Ancak bu ışıkları daha iyi yapan şey, onları telefon aracılığıyla kontrol edebilmenizdir. Parlamaları ve belirli desenlerle yanıp sönmelerini sağlayın. Bazı ışıkları kapatın ve diğerlerini açık bırakın. Bu ışıklar sizin emrinizde.
Telefondan Kontrol Edilebilen Yılbaşı Işıklandırmaları
Twinkly LED Yılbaşı Işıkları – 136 Dolar
Twinkly LED String Lights en özelleştirilebilir, uygulama kontrollü ışıklandırmalardan biri. Twinkly uygulamasını kullanarak önceden yüklenmiş efektleri seçebilir veya istediğiniz ton veya desende kendi renginizi oluşturabilirsiniz.
Gelişmiş haritalama özelliği sayesinde, uygulama aracılığıyla kendi tasarımlarınızı çizebilirsiniz. Bunu ayrıca entegre bir WiFi denetleyicisi aracılığıyla da yapabilirsiniz.
Özellikler:
- Özel aydınlatma efektleri
- Gelişmiş akıllı telefon kamera eşlemesi
- Akıllı ev ile uyumlu
- Google Asistan ile çalışır
Lumenplay Uygulama Destekli Işıklandırma Seti- 19.48 Dolar
Lumenplay ile Noel ağacınız için istediğiniz ışık renklerini ve efektlerini telefonunuzdan seçebilirsiniz. Ürün dayanıklı 24 adet C9 LED'e sahip. Ayrıca müzik eşliğinde mini ışık gösterileri de oluşturabilirsiniz. İç mekan veya dış mekan kullanımı için Noel'de harika bir dekor sunar.
Özellikler:
- Özelleştirilebilir renkler ve efektler
- İnteraktif müzik
- 24 adet LED ışıklar
Twinkly lambaları kadar harika olmayabilir, ancak uygun fiyatlı bir şeyler arıyorsanız iyi bir alternatif.
Brizled 200 LED Noel Işıklar – 32.99 Dolar
Yılbaşı ışıklarını telefonunuzdan kablosuz olarak kontrol etmek için Brizled uygulamasını indirebilir ve Bluetooth ile bu ürüne bağlayabilirsiniz. Belirli bir müziğin ritmiyle dans etmelerini sağlayabiliyor, ışıkları kısabiliyor ve hızını ayarlıyorsunuz. Yapabileceğiniz çok şey var. Bir zamanlayıcı bile kurabilirsiniz.
Özellikler:
- Bluetooth ile uygulama üzerinden kablosuz kontrol
- Müziğin ritmine göre efektler
- 5 birime kadar gruplama
- IP65 su geçirmezlik (iç ve dış mekan kullanımı için)
- Dinamik aydınlatma şemaları
Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum