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Seyahatimiz sırasında ihtiyaçlarımıza uygun bazı özellikleri tercih ediyoruz. Pil kapasitesi, kamera kalitesi, bütçe sıkı olabilir. Örneğin, bulunduğunuz yerlerin bir hatırasına sahip olmayı seviyorsunuz. Bu nedenle, daha yüksek kamera özelliklerine sahip bir telefonunuz olması gerekir.

Uluslararası Seyahatler İçin En İyi Telefonlar

Telefon Samsung Galaxy S9 Huawei Mate 10 Pro Ekran 5.8" 6.0" Kamera Ön: 8MP

Arka: 12MP Ön: 8MP

Arka: 20MP / 12MP Bellek 4GB RAM / 64GB 6GB RAM / 128 GB OS Android 8 Oreo Android 8 Oreo Batarya 3000mAh 4000mAh

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9, uluslararası seyahatlerde kullanılabilecek genel anlamda en iyi telefon. Bir iş veya tatil seyahatine çıktığınızda tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.

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Bu telefon, 5,8 inçlik Quad HD + Süper AMOLED ekrana sahip, uzun uluslararası uçuşlarda film izlemek için ideal. Bunun dışında, kamerasıyla çektiğiniz videolara ve fotoğraflara bakması gerçekten eğlenceli. Ekran çözünürlüğü, 8MP ön kamerası ve 12MP arka kamerası ile en iyi çekim kalitesini sunuyor.

Samsung Galaxy S9 kamerası keskin, net fotoğraflar ve 4K video kayıtları sağlar. 4GB RAM ve 400GB'a kadar genişletilebilen 64GB depolama alanı ile Android 8 Oreo çalıştırır. Bixby Intelligence, seyahatiniz boyunca etkinliklerinizde size yardımcı olacak. 3000mAh pil kapasitesi, seyahatin tüm tadını çıkarmak için yeterli.

Huawei Mate 10 Pro

Uluslararası seyahatlar için en iyi telefon arasında olan Huawei Mate 10 Pro, pil kapasitesi anlamında oldukça başarılı. 4000mAh bataryası tüm gün gidebilir. Ancak, onu en iyi yapan sadece pili değil.

Uzun uluslararası uçuşlarda, 6 inçlik ekranıyla video izlemekten zevk alacaksınız. Dahası üstün bir performansa sahiptir. Android 8.0 Oreo ile çalışır ve 6GB RAM ve 128GB depolama ile gelir. Seyahatinizdeki videolarınızı veya resimlerinizi endişelenmeden saklayabilirsiniz. Başarılı kamera, büyük ekran, geniş pil ve yüksek performans arayanlar için birebir.

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