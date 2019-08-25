REKLAMLAR



Oppo, 28 Ağustos'ta Reno 2 serisini açıklayacak ve üç modeli içereceği söyleniyor – Reno 2, Reno 2Z ve Reno 2F. Reno 2 ve 2Z'nin teknik özellikleri çoktan sızdırılmıştı ve şimdi 2F hakkında da bilgi sahibi oluyoruz.

Dört Kameralı Çentiksiz Oppo Reno 2F Özellikleri Belli Oldu

En son rapora göre, Reno 2F, 8GB RAM ile eşleştirilecek bir Helio P70 SoC tarafından desteklenecek. Akıllı telefonun üzerinde 128 GB saklama alanı olacak ve içine yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu olan 6.53 inç FHD+ AMOLED ekranla gelecek.

Reno 2F, ana sensör olarak bir 48MP Samsung ISOCELL Bright GM1 ve iki adet 2MP sensörle bir gelecek. 8MP ultra geniş açılı kamerası da olacak. Böylece dört kameralı bir kurulum sunacak.

2F, 2Z gibi 10x dijital yakınlaştırmaya sahip olacak, ancak Ultra Karanlık Modu olan ailedeki diğer iki akıllı telefondan farklı olarak Ultra Gece Modu 2.0 ile birlikte gelecek.

Dahası, köpekbalığı yüzgeci tarzı bir selfie kamerasına sahip olacak olan Reno 2'den farklı olarak, 2F, 2Z gibi çerçevenin merkezinden yükselen bir pop-up kamera modülüne sahip olacak.

REKLAMLAR



Reno 2, 2Z ve 2F özelliklerini karşılaştırarak aşağıdaki sızdıran resimlere göz atabilirsiniz.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum