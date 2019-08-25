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Nokia 7.2 iki hafta içerisinde IFA'da tanıtılacak ve sızıntılar damlamaya başladı. En sonuncusu, cihazda kullanılacak daha önce görmediğimiz bir mavi renk tonuna işaret ediyor. Aynı zamanda her şeyiyle tamamlanan cihazın son tasarımını gösteriyor.

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Nokia 7.2 En İyi Kameralı Telefonlardan Biri Olacak

Arkadaki üçlü dairesel kamera kurulumuna ve flaşa dikkat çekilen fotoğraflarda ayrıca öndeki su damlası çentik de gösteriliyor. Parmak izi sensörü kameraların altında kalıyor. Kameralardaki çıkıntı dikkatlerden kaçmıyor.

Geçmiş spekülasyonlara göre, Nokia 7.2 6.2-inç FHD+ ekran ile birlikte gelecek ve yeni bir Geekbench testi 6GB RAM ile eşleştirilen Snapdragon 710 yonga setini paketlediğini gösterdi. Yeni bir Nokia telefon ve Android One programının bir parçası durumunda olacak. Böylece en yeni Android'i çalıştırmasına garanti gözüyle bakılıyor.

Nokia 7.2, yurt dışında satışa sunulması için gerekli tüm sertifikalandırma aşamalarını geçti. Hatta son günlerde Zeiss Group etkinliğinde ilgili medya üyelerine bile gösterildi. HMD bu yıl IFA Berlin'de ilk kez sahneye çıkacak ve orada Nokia 7.2'nin duyurusunu yapacak. Bu tanıtımın 5 Eylül'de gerçekleşmesini bekliyoruz. Cihaz en iyi kameralı telefonlardan biri olmak için geliyor.

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