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Birkaç gün önce Çinli telefon üreticisi OnePlus, gelecek ay OnePlus TV'sini tanıtacağını açıkladı. Şirket TV ile ilgili hiçbir detay paylaşmadı, ancak OnePlus TV'nin 55 inçlik bir QLED ekrana sahip olacağını doğruladı.

OnePlus TV 55 inç QLED Ekranları Destekleyecek

OnePlus TV ile ilgili ayrıntılar hala az, ancak HDR panel, Bluetooth uzaktan kumanda ve AI asistanı ile gelmesi bekleniyor.

Önümüzdeki ay OnePlus TV'nin kaç versiyonunun piyasaya sürüleceği henüz belli değil, ancak söylentilere bakılırsa Çinli markanın markete toplam dört TV getirmesi bekleniyor. Şirket Apple TV'lere ciddi anlamda rakip olmak istiyor.

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OnePlus TV, daha sonraki bir tarihte Kuzey Amerika, Çin ve Avrupa'daki ulaşılabilirliğini artırmayı planlıyor. OnePlus televizyonların Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil ancak ihtimaller şu an için yeterince yüksek görünüyor.

Zira Türkiye halihazırda birçok Apple TV modelini satın alabiliyor. OnePlus bir marka olarak da ülkemizde sevilmekte. Dolayısıyla bu ürünlerin marketimize gireceğini ve hızlıca benimseneceğini düşünüyoruz.

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