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Açık hava etkinlikleri için harika müziklere mi ihtiyacınız var? Telefonunuz yeterli olmayacaktır. Android telefonlar için en iyi taşınabilir hoparlörleri deneyin. Hepimiz biliyoruz ki, pazardaki cep telefonlarının çoğu, en son teknolojiye sahip olanlar bile, genellikle üstün ses kalitesi sunmuyor. İşte Android telefonlar için taşınabilir hoparlörler (2019).

Android Telefonlar İçin Taşınabilir Hoparlörler (2019)

Bose SoundLink Micro Bluetooth

Çıkardığı bası duyduğunuzda bu taşınabilir hoparlörün hiç de küçük bir hoparlör gibi çalışmadığına şaşıracaksınız. Bose, pazardaki en iyi hoparlörlerden bazılarını üretiyor. Bu nedenle, SoundLink'in boyutu için üstün bir ses kalitesine sahip olması doğal.

Bu hoparlörün ana özelliği IPX7 su geçirmezlik derecesidir, sahilde kullanmak için idealdir, hatta duş alırken bile harika bir arkadaştır. Ayrıca, arkasında yırtılmaya karşı dayanıklı bir silikon kayış vardır, böylece istediğiniz yere getirip takabilirsiniz.

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Sony XB10 Taşınabilir Hoparlör

SRS-XB10, kompakt ve hafif bir tasarıma sahiptir. Android telefonlar için başka bir taşınabilir hoparlördür. Siyah, mavi, yeşil, beyaz, kırmızı ve sarı olmak üzere 6 farklı renkte sunulur.

Bu taşınabilir hoparlör hakkında şaşırtıcı olan şey Sony'nin Extra Bass ailesine özel olan güçlü bas seviyesi sunmasıdır. Her şeye rağmen çok fazla bası olan şarkılar bu taşınabilir hoparlörde yüksek sesle çalındığında biraz yırtılma yapar.

Tribit Bluetooth Taşınabilir Hoparlör

Tribit, kaliteli bir hoparlörün çok pahalı olmaması gerektiğini belirtiyor. Bu taşınabilir hoparlörün fiyatı bu nedenle oldukça iyi bir seviyede.

Android'lerle uyumlu bu taşınabilir hoparlör, harika bas ve fantastik ses kalitesi sağlamak için XBass teknolojisini kullanır. Ayrıca 20 saatlik çalma süresi sunar. IPX7 su geçirmezdir. 360 derece tam surround ses verir. Sesi 20 metreye kadar iletir.

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