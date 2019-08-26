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Akıllı telefonunuz çok amaçlı bir cihaz gibi görünebilir ancak e-kitaplar okumak için kullanılan bir Android tabletin yerini dolduramaz. Bu e-kitap okuyucuları normal ekranların yol açtığı göz yorgunluğunu azaltırken, e-kitaplarınızı iyi organize edilmiş tek bir yerde saklamanıza izin verir.

E-Kitap Okuma İçin Alınabilecek En İyi Tabletler

Amazon's Kindle Paperwhite

Cihaz kendi kategorisindeki en ince ve en hafiflerden biridir. 167 x 116 x 8,18 mm'dir ve 191 gramdır. Bununla birlikte, gerçek boyut ve ağırlık, seçilen konfigürasyona göre biraz değişebilir.

Tamamen düz olmayan hafif eğimli bir ön yüze sahiptir. Siyah mat renktedir. Bu versiyonda, artık herhangi bir fiziksel düğme yok, tamamen dokunmak suretiyle kullanılıyor. Batarya ömrü tamamen cihazın kullanım şekline bağlıdır. Yüksek parlaklık, WiFi bağlantısı, arka ışık gibi özelliklerden istifade ederseniz yaklaşık 250 sayfa okuma elde edersiniz.

Kindle Oasis E-Kitap Okuyucu

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Bu yüksek kalite e-kitap okuyucu, 8GB depolama alanı ile WiFi destekli halde gelir Kilit ekranında reklamlar vardır ve ek ücret ödenerek kaldırılabilir. Kitaplarınız için daha fazla alan istiyorsanız, aynı zamanda reklamlarla birlikte 32 GB'a sahip olma seçeneği de var. Hücresel bağlantıya kadar çıkabiliyorsunuz.

Bu e-okuyucunun tasarımı, alışkın olduğunuzdan tamamen farklıdır – ancak iyi bir şekilde. Sırtı metal kaplı, dokunuşu güzel, kaygan değildir. 7 inç, 300 ppi e-mürekkep ekranı ve üç tarafta dar çerçeveleri var. Fiziksel sayfa çevirme düğmeleri sunuyor.

Sony Digital Paper System

Bu pahalı cihaz, SD yuvası olmadığından, hafıza için herhangi bir genişletme seçeneğine sahip değildir. Yalnızca 11.1 GB'ı kullanılabilir olan 16 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Cihaz yalnızca DRM korumalı olmayan PDF'leri okuyabilir – yani ePub, Mobi, CBR veya başka bir format desteği yoktur.

Sony'nin Digital Paper'ındaki en büyük sorun 2004 yılına benzer bir yazılımı olmasıdır. Bulut bağlantısı yok – okumak istediğiniz tüm belgeler Sony'nin sitesinden bilgisayarınıza indirdiğiniz bir uygulamadan geçmelidir. İşletim sistemi esas olarak bir dosya yöneticisidir. Ayrıca, PDF'de belirli bir sayfaya atlamanın bir yolu yoktur – uzun belgeleri işlemesi uzun sürer. Çekici noktası sade tasarımıdır.

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