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Bu ayın başlarında Samsung, Galaxy J3 (2017) için Android Pie güncellemesini yayınladı ve şimdi şirket bazı tabletleri için Android'in son sürümünü göndermeye başladı. Bu şanslı tabletler Galaxy Tab S3 ve Galaxy Tab A (2017) oldu.

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Galaxy Tab S3 ve Tab A (2017) İçin Android Pie Güncellemesi

Yeni bellenim, One UI ve Android Pie özelliklerini iki tablete de getiriyor. Ek olarak, Tab A (2017) Haziran yamasında takılı kalırken, Tab S3'teki Android güvenlik düzeltme eki şimdi Ağustos 2019 versiyonuna kadar yükseltiliyor.

Samsung, Filipinler, Malezya ve Vietnam'daki Tab S3'ün LTE türevi için güncelleme yayınladı, ancak Tab A (2017) için güncelleme şu anda yalnızca Malezya'da yayınlanıyor. Ancak yavaş yavaş Türkiye dahil tüm pazarlara gelecektir.

Yeni güncellemenin bahsi geçen cihazlara ulaşması bir veya iki hafta sürebilir, ancak bekleyemezseniz, tabletinizin Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne gidip güncellemeyi elle kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.

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