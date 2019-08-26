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Android tabletlerin genellikle akıllı telefonların daha büyük sürümleri olduğu söylenebilir. Bunun nedeni, akıllı telefonlar gibi genellikle bir klavye ile gelmemeleri olabilir. Ekran klavyesini kullanarak yazmak uygun olmakla birlikte, bazen bir klavye kullanmak daha pratiktir. Bu, özellikle tabletinizi iş için kullanıyorsanız önemlidir.

Klavyesi Olan En İyi Android Tabletler (2019)

Klavyeli Samsung Galaxy Tab S4

10,5 inçlik Süper AMOLED ekrana sahip olan S4 yeterince taşınabilirdir ancak ve klavye ile neredeyse bir PC'ye dönüştürülebilir. Yalnızca işle ilgili faaliyetler için değil, video ve film izlemek için de harikadır.

Özellikler:

Klavye kılıfı ve DeX

256 GB hafıza

13MP arka kamera, 8MP ön kamera

Geniş 10.5-inç AMOLDED ekran

16 saat video oynatma

Android O OS

Lenovo Yoga Book

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Bu tablet dahili 64 GB hafızası ve 4 GB RAM'i ile yüksek performans için üretildi. Tek bir şarjla 12 saatlik pil ömrü ile bu cihaz uzun saatler süren oturumlar için idealdir. Normal bir tablet, dijital bir eskiz defteri veya verimli bir dizüstü bilgisayar olarak kullanın.

Özellikler:

Halo klavye ve Real Pen stylus

10,1 inç HD dokunmatik ekran

Android 6.0 Marshmallow İşletim Sistemi

360 derece menteşe

İnce, hafif tasarım

Huawei MediaPad M5 Pro

Huawei MediaPad M5 Pro, kıvrımlı metal gövdeye sahiptir. Sade, şık ve güzel görünür. Şimdi kavisli bir 2.5D cam ile geliyor ve 10,8 inç 2560 x 1600 yüksek çözünürlüklü ekranı var.

%82 ekran / gövde oranı video ve film izlemek için mükemmeldir. Ayrıca Harman / Kardon tarafından uyarlanmış, sertifikalı Quad stereo hoparlörleri var.

Güç Wi-Fi ağ bağlantısı ve okta çekirdekli yonga seti ile bu tablet hem kişisel hem de işle ilgili kullanımlar için başarılıdır. M-Pen ile dijital bir eskiz defteri haline veya markanın resmi klavyesi ile dizüstü bilgisayar haline getirin. Huawei MediaPad M5 Pro'nun resmi klavyesi, ayrı olarak satılmaktadır.

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