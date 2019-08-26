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Meizu akıllı telefonlarının tasarımı konusunda hiçbir zaman geri adım atmadı. Meizu Pro 6 Mayıs 2016'da geldiğinde, lazer AF ve diğer sensörlerin etrafına dizilmiş çift tonlu 10-LED flaşa sahip. Teknoloji Nisan 2018'de Meizu 15 serisi ile geri döndü ve sonunda Meizu 16'lara geçti. Şimdi Meizu 16s Pro ile karşı karşıyayız.

Meizu 16s Pro En İnce Çerçevelerden Birini Sunuyor

Weibo'daki bir fotoğrafa göre, halka LED tasarımı Meizu 16s Pro için de korunacak, ancak şimdi üçüncü sensörün etrafına sarılacak. Sensörler ana oval tasarımın içerisine taşınacak. Burada iki ana kamera bulunuyor.

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Meizu 16s Pro üç kamera ile geldiğinde şirketin üç kamerası olan ikinci telefonu olacak. Meizu 16X 48 MP + 8 MP + 5 MP kurulumuna sahipti ve oldukça iddialıydı. Burada da bazı iddialı özellikler bekliyoruz – Sony IMX586 veya Samsung ISOCELL Bright GM2 sensörlü lensler bunlar arasında. Ultra geniş açılı bir kamera ve bir telefoto lens şaşırtıcı olmayacaktır.

Diğer söylentiler arasında, SD855, RAM ve 8/256 GB'a kadar depolama kombinasyonları bulunuyor. 16s Pro bir anlamda Meizu 16'lara yükseltme olarak geliyor. Zira telefonda Snapdragon 855+ var. Bir hafta önce bir şirket yöneticisi telefonun resmi bir görüntüsünü paylaştı, bu yüzden artık üstte ve altta sadece iki küçük çerçeve bulunduğunu görüyoruz. Yenileme hızı 90 Hz'ye yükseltilirken, çözünürlük Full HD+ olacak.

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