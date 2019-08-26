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Cep telefonlarının aksine, Android tabletler size çok daha iyi bir oyun deneyimi sunabilir. Tabletler, cep telefonları ve bir PC arasında bir noktadalar. Daha büyük ekranda yüksek detaylı grafiklerin tadı başkadır. Ayrıca düğmelere dokunmak da daha kolaydır. Tablet performansı son birkaç yılda büyük ölçüde değişti. İşte oyunlar için en iyi Android tabletler.

Oyunlar İçin En İyi Android Tabletler

Samsung Galaxy Tab S4 10.5

Biraz pahalı olmasına rağmen, Galaxy Tab S4'ün en önemli önerilerimizden biri performansı. 6GB RAM belleği var ve 1600 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip. 10,5 inç ekran sunuyor.

Ayrıca, 4 x 2,35 GHz ve 4 x 1,9 GHz – okta çekirdekli bir işlemciyle geliyor. Oyun gereksinimlerinize uyacak şekilde idealdir ve aklınıza gelen tüm oyunları sorunsuzca çalıştırın. OS sürümü Android 8.1'dir, ancak 9.0'a yükseltilebilir.

Batarya 7300 mAh'tir ve bu da uzun oyun seansları için uygundur.

Samsung Galaxy Tab S5e

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Konu oyuna gelince bir başka büyük Android tablet de Tab S5e oluyor. Bu tablet siyah, gümüş ve altın renginde geliyor.

Android 9.0 (Pie) işletim sistemine, 6 GB RAM belleğe ve tabii ki bir okta çekirdekli işlemciye sahip. 7040 mAh batarya ile öncekine çok benziyor.

Oyunla ilgili olmasa da bir parmak izi sensörü ve 13MP kamerası var. Nisan 2019'da piyasaya çıktığından beri, harika bir tabletin sahip olması gereken tüm özelliklere sahip olduğunu kanıtladı.

64 veya 128 GB dahili belleği olan sürüm dahi satın alabilirsiniz. Tabii ki, bir microSD yuvası var.

Huawei MediaPad M5 10

32, 64 ve 128 GB dahili hafıza ve elbette bir microSD yuvasıyla gelen Huawei MediaPad M5 10 2019'da en iyi oyun tabletleri arasındadır.

Bir octa çekirdekli işlemciye ve çok iyi bir GPU'ya sahip, zorlu oyunlar için ideal. Ekran boyutu 2560 x 1600 piksel. 10.8 inç ekranı ve 7500 mAh pili var.

"Space Grey" ve "Champagne Gold" renklerinde satın alabilirsiniz.

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