Teknoloji ve yenilik, bizi eğlendirmek gelişmeye devam ediyor. Hem markalar, hem de tasarımcılar, tüketici teknolojisini değiştiriyor ve yeniliyor. Bazılarımızın bir süredir beklediği bir yenilik de giyilebilir hoparlörler olmuştu. İşte satın alınabilecek en iyi giyilebilir hoparlörler.
Satın Alınabilecek En İyi Giyilebilir Hoparlörler
Bose Soundwear Companion Giyilebilir Hoparlör
Bunu en iyi giyilebilir hoparlörlerden biri yapan şey patentli waveguide teknolojisi oluyor. Sizi derin ve zengin bir sesle çevreleyen yukarı bakan hoparlörlere sahip. Gerçekten eşsiz ve sürükleyici bir ses deneyimi sunmaktadır.
Artıları
- Üç Düğmeli Kontroller
- Siri ve Google Asistanı destekler
- Ter / Hava koşullarına dayanıklı (IPX4 derece)
- Mükemmel Ses Kalitesi
Eksileri
- Alışmak Zaman Alıyor
- Bazıları Yukarı Bakan Hoparlörleri Tuhaf Bulabilir
- Pahalı
JBL Soundgear Giyilebilir Kablosuz Hoparlör
JBL Soundgear'da yerleşik kontroller, çift eşleştirme için çok noktalı teknoloji ve hoparlör işlevi bulunur. Tek sorun, bazı tüketicilerin armatürü boynun etrafında çok sıkı bulmasıdır. Ayrıca, esnek değildir ve kılıfları yoktur.
Artıları
- Mükemmel Ses Kalitesi
- Satın Alınabilir Seviyede
- Dahili Kontroller, Çift Eşleştirme Teknolojisi
- Telefon Hoparlörü İşlevselliği
- Siri ve Google Asistanı destekler
- JBL Ses Kalitesi
Eksileri
- Biraz Sıkı
- Koruyucu Yüzey Yok
- Fazla Esnek
LIUHE Giyilebilir Bluetooth Hoparlör
Bu giyilebilir hoparlör, dört hoparlörle donatılmıştır ve IPX4 ile Ter / Hava Geçirmez. Eller serbest görüşmeyi destekler ve fiyatı için Bluetooth V5.0'da sunması şaşırtıcıdır.
Ses kalitesi kabul edilebilir ancak muhteşem değil. Aynı zamanda hiç esnek değildir ve kalitesi kabul edilebilir düzeydedir.
Artıları
- Ucuz
- İyi Ses Kalitesi
- Bluetooth V5.0
- IPX4 Koruması
Eksileri
- Genel Kalite (Paranızın karşılığını alıyorsunuz)
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