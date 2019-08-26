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Teknoloji ve yenilik, bizi eğlendirmek gelişmeye devam ediyor. Hem markalar, hem de tasarımcılar, tüketici teknolojisini değiştiriyor ve yeniliyor. Bazılarımızın bir süredir beklediği bir yenilik de giyilebilir hoparlörler olmuştu. İşte satın alınabilecek en iyi giyilebilir hoparlörler.

Satın Alınabilecek En İyi Giyilebilir Hoparlörler

Bose Soundwear Companion Giyilebilir Hoparlör

Bunu en iyi giyilebilir hoparlörlerden biri yapan şey patentli waveguide teknolojisi oluyor. Sizi derin ve zengin bir sesle çevreleyen yukarı bakan hoparlörlere sahip. Gerçekten eşsiz ve sürükleyici bir ses deneyimi sunmaktadır.

Artıları

Üç Düğmeli Kontroller

Siri ve Google Asistanı destekler

Ter / Hava koşullarına dayanıklı (IPX4 derece)

Mükemmel Ses Kalitesi

Eksileri

Alışmak Zaman Alıyor

Bazıları Yukarı Bakan Hoparlörleri Tuhaf Bulabilir

Pahalı

JBL Soundgear Giyilebilir Kablosuz Hoparlör

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JBL Soundgear'da yerleşik kontroller, çift eşleştirme için çok noktalı teknoloji ve hoparlör işlevi bulunur. Tek sorun, bazı tüketicilerin armatürü boynun etrafında çok sıkı bulmasıdır. Ayrıca, esnek değildir ve kılıfları yoktur.

Artıları

Mükemmel Ses Kalitesi

Satın Alınabilir Seviyede

Dahili Kontroller, Çift Eşleştirme Teknolojisi

Telefon Hoparlörü İşlevselliği

Siri ve Google Asistanı destekler

JBL Ses Kalitesi

Eksileri

Biraz Sıkı

Koruyucu Yüzey Yok

Fazla Esnek

LIUHE Giyilebilir Bluetooth Hoparlör

Bu giyilebilir hoparlör, dört hoparlörle donatılmıştır ve IPX4 ile Ter / Hava Geçirmez. Eller serbest görüşmeyi destekler ve fiyatı için Bluetooth V5.0'da sunması şaşırtıcıdır.

Ses kalitesi kabul edilebilir ancak muhteşem değil. Aynı zamanda hiç esnek değildir ve kalitesi kabul edilebilir düzeydedir.

Artıları

Ucuz

İyi Ses Kalitesi

Bluetooth V5.0

IPX4 Koruması

Eksileri

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Genel Kalite (Paranızın karşılığını alıyorsunuz)

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