REKLAMLAR



Xiaomi Mi 9T Pro Avrupa pazarlarına ayak basmaya hazır. Telefon şaşırtıcı bir şekilde tüm söylentileri haklı çıkardı ve şimdi gerçekten de Türkiye dahil tüm Avrupa'ya geliyor. 9T Pro, Redmi K20 Pro'nun yeniden isimlendirilmiş hali.

Xiaomi 9T Pro Türkiye'de Çıkış Yapabilir, Fiyatı Belli Oldu

Mi 9T Pro, Xiaomi'nin var olduğu tüm Avrupa ülkelerinde kendi resmi çevrimiçi mağazasından satışa sunulacak ve ayrıca Amazon'da da bulunacak. Cihaz 6GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip sürüm için 399 €'dan başlıyor. 128GB depolama alanı istiyorsanız fiyat 449 €'ya çıkıyor. Başlangıçta sadece kırmızı ve siyah modeller sunulacak gibi görünüyor.

REKLAMLAR



İspanya'da halihazırda bir tanesi Mi.com sitesinden rezerve edilebiliyor ve ilk satış 26 Ağustos'ta başlayacak. Amazon'dan isteyenler de ön sipariş verebiliyor. İtalya'da kırmızı model mi.com'a özel olacak, satışlar 26 Ağustos'ta başlayacak ve kargolama 2 Eylül'de gerçekleşecek. Fransa'da cihaz ücretsiz bir Mi Smart Band 4 ile paketlenecek.. Diğer ülkelerde olduğu gibi 6 / 128GB'lık model 449.90 Euro'dur ve her iki sürüm için teslimatlar 26 Ağustos'ta başlayacak.

Redmi K20 Pro gibi, Mi 9T Pro da üstte Gorilla Glass 5'li 6.39 inç 1080×2340 AMOLED dokunmatik ekran ile geliyor. 48 MP + 8 MP (telefoto) + 13 MP (ultra geniş açılı) lenslerle üçlü bir arka kamera sistemi sunuyor. 960fps 1080p süper slow-mo kayıt, 20 MP pop-up selfie kamera, Snapdragon 855 yonga seti, ekran parmak izi sensörü ve 27W hızlı şarjı var. 4.000 mAh pil kapastesine sahip. Üstünde MIUI 10 bulunan Android 9 Pie çalıştırıyor.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum