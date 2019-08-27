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Bu yazıda bir türlü açılmayan ve siyah ekranda kalan Galaxy J3 sorunlarını ele alacağız. Her zaman, her yerde ortaya çıkabilecek sorunlardan biridir. J3 ile ilgili güzel şeylerden biri, pilin kullanıcı tarafından çıkarılabilir olmasıdır. Bu, birçok insanın Android telefonlarında istediği özelliklerden biri.

Açılmayan Samsung Galaxy J3 Nasıl Düzeltilir?

1) Cihazı yeniden başlatmaya zorlayın

Telefonu yeniden başlatmaya zorlamak için arka kapağı sökün ve bataryayı çıkarın. Şimdi, bu işlemi daha da etkili hale getirmek için, batarya cihaza bağlı değilken güç düğmesini bir dakika basılı tutun. Bu, depolanan elektriği boşaltacaktır, böylece telefonun hafızasını tazeleyecektir.

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Güç düğmesini bir dakika basılı tuttuktan sonra pili ve ardından arka kapağı yerine takın. Telefonu açmayı deneyin. Eğer açılırsa, sorun çözüldü demektir, aksi halde, hatalı çalışan bir üretici yazılımı veya bir donanım sorunu ile uğraşıyor olabiliriz.

2) Samsung Galaxy J3'ü güvenli modda başlatın

Güç düğmesini basılı tutun.

Ekranda "SAMSUNG" göründüğünde, güç düğmesini bırakın.

Güç düğmesini bıraktıktan hemen sonra, Ses kısma düğmesini basılı tutun.

Güvenli mod, ekranın sol alt köşesinde görüntülenecektir.

"Güvenli Modu" gördüğünüzde Sesi azaltma tuşunu bırakın.

Telefon hala güvenli modda önyükleme yapmıyorsa kurtarma modunda başlatmayı deneyin. Bu modda, Android arayüzü yüklenmeyecektir, bu nedenle sorun bir ürün yazılımı kaynaklanıysa, telefonun bu kez düzgün bir şekilde önyüklenebilmesi gerekir.

Diğer yol:

Ses açma tuşuna ve home tuşa basılı tutun, ardından açma / kapatma tuşuna basılı tutun.

Galaxy cihaz logosu ekranda göründüğünde, sadece güç düğmesini bırakın

Android logosu görüntülendiğinde ise tüm tuşları bırakın (Android sistem kurtarma menüsü seçeneklerini göstermeden önce "Sistem güncelleme kurulumu" yaklaşık 30 – 60 saniye boyunca gösterilecektir).

3) Telefonu bir servise götürün

Yukarıdaki tüm tavsiyeler uygulandığında Samsung Galaxy J3 hala siyah ekranda kalıyor ve açılmıyorsa telefonun bir teknisyen tarafından kontrol edilmesinin zamanı gelmiş olabilir. Telefonu yetkili bir mağazaya götürün ve teknik destek alın.

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