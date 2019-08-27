Mario Kart Oyunu Android ve iOS Telefonlara Geliyor!

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Mario Bros için yılın yoğun bir zamanına giriyoruz. Luigi şimdi Mansion 3'teki korkularını aşmak zorunda kalacak, zira oyun 31 Ekim'de Switch'e çıkış yapıyor. Pazartesi günü Nintendo Twitter'da Mario Kart Tour'un Android ve iOS için 25 Eylül'de yayınlayacağını açıkladı. Oyunun başlangıçta bu yılın Mart ayının sonunda çıkması planlanıyordu, ancak birkaç ay ertelenmişti.

Mario Kart Oyunu Telefonlara Geliyor!

Bir iPhone veya iPad kullanıcısıysanız, oyunu şimdi App Store'dan indirmek icin önceden kaydolabilirsiniz. Nintendo tarafından geliştirilen önceki mobil oyunlar gibi, indirmek ve oynamak ücretsiz olacak. Yine de, kesinlikle bazı uygulama içi ödemeler olacak.

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Duyuru ile birlikte, Nintendo ayrıca oyunun önizlemesini de paylaştı. Aşağıda bu video yer alıyor.

Mario Kart Tour, önceki oyunlardan gelen yarış pistlerini ve aynı zamanda gerçek dünya şehirlerinden esinlenilen yeni pistleri de içerecek. App Store'daki açıklamaya göre oyun en iyi skorları gösteren çevrimiçi bir lider tablosu da sunacak.

Mario Kart'ın popülaritesi göz önüne alındığında – 8 Deluxe, Switch'in en çok satan oyunudur ve 17 milyondan fazla oyuncusu var – Nintendo, henüz en büyük mobil oyununu çıkarmamış olabilir. Tour, Super Mario Run, Animal Cross Pocket Camp ve son zamanlarda Dr. Mario World gibi oyunları takip edecek. iPhone 5S ve üstü cihazlarda (2013 ve sonrasında yayımlanan herhangi bir iPhone) oynanabilecek.

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