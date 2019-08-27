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Samsung Galaxy A20 sürekli yeniden başlamaya devam ediyor ve bu problemi nasıl düzelteceğinizi merak ediyorsanız o zaman doğru web sayfasındasınız. Samsung Galaxy A20, mükemmel yazılım ve donanım uyumluluğu ile gelen telefonlardan biri. Her türlü modern ve eski uygulamayı veya oyunu destekliyo^r. Ancak bu tarz sorunlar zamanla can sıkıcı olabiliyor.

Samsung Galaxy A20 Sürekli Yeniden Başlıyor

Ağır Uygulama veya Oyunları Kaldırın

Söz konusu sorunlu uygulamayı doğrudan kaldırmak sorunu çözmez. Her bir verisini silmeniz gerekir.

Sürekli yeniden başlamaya neden olan şüpheli uygulamayı veya oyunu bulun (örneğin, son kurduğunuz) ve uygulama bilgileri sayfasına gidin.

Telefonunuzda çalışan servislerini durdurmak için zorla durdur düğmesine dokunun.

Uygulama verilerini ve önbelleğini aynı pencereden temizleyin.

Ardından Kaldır'a basarak telefonunuzdan silin.

Güvenli Modu Deneyin

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Çeşitli seçenekler görüntüleninceye kadar Güç tuşunu basılı tutun.

Güvenli Mod'a geçinceye kadar Kapat seçeneğine dokunun ve basılı tutun.

Cihazınızı yeniden başlatmak için Güvenli mod simgesine dokunun.

Yeniden başlatma başarılı olduktan sonra, ekranın sol alt köşesinde "Güvenli mod" u görmelisiniz.

Yani, şimdi Güvenli moddasınız, telefonunuzu biraz bu modda kullanın, sonra otomatik olarak yeniden başlatılıp başlatılmadığına bakın.

Tüm Android Ayarlarını Sıfırlayın

Bildirim panelini aşağı çekmek için ekranın üstünden aşağı kaydırın.

Sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine dokunun.

Biraz aşağı kaydırın ve ardından Genel yönetim üzerine dokunun.

Sıfırla'yı tıklayın.

Ayarları sıfırla üzerine basın.

Ardından Ayarları sıfırla düğmesine dokunun.

İstendiğinde, PIN'inizi, parolanızı veya deseninizi girin.

Son olarak, Sıfırla üzerine dokunun.

Otomatik yeniden başlatma problemi yanlış bir ayardan dolayı oluşmuşsa ayarları sıfırladıktan sonra düzelmelidir.

Önbellek bölümünü silin

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Cihazı kapatın.

Sesi Aç ve Güç Düğmesine basılı tutun.

Galaxy A20 logosu ekranda göründüğünde, iki düğmeyi de bırakın.

Bundan sonra, Galaxy A20'niz otomatik olarak Kurtarma Modun'da açılacak. Kurtarma seçeneklerini gördüğünüzde, bir sonraki adıma geçin.

Önbellek bölümünü silmek için Ses kısma düğmesini kullanın.

Seçmek için Güç tuşuna dokunun.

Evet'e gitmek için Ses kısma tuşuna basın ve sonra seçmek için Güç tuşuna basın.

Şimdi silme işlemi gerçekleşmeye başlayacak ve ilerlemeleri ekranda görebileceksiniz.

Bir kez yapıldığında, kurtarma seçenekleri otomatik olarak görünecektir.

Yeniden Başlat'a gitmek için Sesi azalt düğmesini kullanın ve ardından Güç Düğmesine basın.

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