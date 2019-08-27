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Samsung Galaxy A30 gibi bir akıllı telefonun WiFi ağı bağlantısını kesmeye devam etmesi muhtemelen kolayca çözülebilecek küçük bir problemdir. Düşük bir ihtimalle üretim hatası sorunu da olabilir. Bunu anlamanın yolu aşağıdaki çözüm yollarını denemektir.

Samsung Galaxy A30 WiFi Bağlantısı Kopma Sorunu

Telefonu yeniden başlamaya zorlama

Zorla yeniden başlatma batarya çıkarma işleminin dijital yoludur. Telefonun hafızasını tazeler ve antenler veya telefonun kablosuz özellikleri ile ilgili bileşenlerdeki artık bilgileri sıfırlar. İşte nasıl yapıldığı:

Sesi azalt düğmesini basılı tutun

Ses düğmesini basılı tutarken, güç düğmesini de basılı tutun.

Her iki tuşu da 15 saniye boyunca veya Galaxy A30 logosu ekranda görünene kadar basılı tutun.

Telefon yeniden başlatmayı tamamladıktan sonra, oturumu kapatıp kapatmayacağını görmek için aynı ağa yeniden bağlayın. Çalışmaya devam ederse, bir sonraki çözüme geçin.

Ağ cihazlarını baştan başlatın

Sorun gidermeye devam etmeden önce, bu noktada ağ cihazlarını açıp kapatmak ve yeniden açmak da iyidir. Ek olarak, yönlendirici veya modem güncellenmeye ihtiyaç duyabilir. Basit bir yeniden başlatma bu sorunu çözecektir.

Modemi veya yönlendiriciyi duvar prizinden çıkarın veya güç kablosunu çıkarın.

Cihazı bir veya iki dakika boyunca böyle bırakın.

Ardından, güç kablosunu yeniden bağlayın veya prize tekrar takın.

Ağ cihazının çevrimiçi olmasını bekleyin, sonra telefonun şebekeye yeniden bağlanmasına izin verin.

Telefon bundan sonra hala WiFi kopması yaşıyorsa bir sonraki çözüme geçin.

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Samsung Galaxy A30'da ağ ayarlarını geri yükleme

Bu adım cihazınızdaki tüm kablosuz bağlantıları kapsar ancak özellikle telefonunuzun sinyal anteninde bir sorun varsa çok etkilidir.

Bildirimler panelini indirmek için ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın.

Sağ üst köşedeki Ayarlar simgesine dokunun.

Kaydırın ve Genel yönetim öğesine dokunun.

Geri yükle'ye dokunun.

Ağ ayarlarını sıfırla öğesine dokunun.

Ayarları sıfırla öğesine dokunun.

İstenirse, PIN kodunu, şifreyi veya deseni girin.

Son olarak, Geri Yükle'ye dokunun.

WiFi'ı açın ve telefonun şebekeye yeniden bağlanmasına izin verin. Bundan sonra kopmalar hala devam ederse, bir sonraki çözümü deneyin.

Samsung Galaxy A30'da sistem önbelleğini silme

Sistem önbelleği hasarlı olduğu için telefonda sinyal kopması yaşanması da mümkündür. Geçmişte karşılaştığımız vakaların çoğu bu prosedürle çözüldü. İşte nasıl yapılacağı;

Cihazı kapatın.

Ses açma ve Güç tuşlarını basılı tutun.

Galaxy A30 logosu göründüğünde, düğmeleri bırakın.

Galaxy A30'unuz kurtarma moduna geçmeye devam edecek. Mavi ve sarı metinli siyah bir ekran göründüğünde, bir sonraki adıma geçin.

Silinen önbellek bölümünü vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için güç düğmesine basın.

Evet'i vurgulamak için Ses kısma tuşuna basın, sonra seçmek için güç tuşuna basın.

Önbellek bölümü temizlendiğinde, Şimdi Yeniden Başlat sistemi vurgulanır.

Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basın.

Önemli dosyaları yedekleme ve Samsung Galaxy A30'u geri yükleme

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Cihazı kapatın.

Ses açma ve Güç tuşlarını basılı tutun.

Galaxy A30 logosu göründüğünde, düğmeleri bırakın.

Galaxy A30'unuz kurtarma moduna geçmeye devam edecek. Mavi ve sarı metinlerle siyah bir ekran görünecek.

"Verileri temizle / fabrika ayarlarını geri yükle" seçeneğini vurgulamak için Sesi Azaltma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç düğmesine basın.

Ses Kısma düğmesini kullanarak "Evet"i vurgulayın.

Tümden sıfırlama işlemini seçmek ve başlatmak için Güç düğmesine basın.

Genel kurtarma tamamlandığında, "Sistemi şimdi yeniden başlat" seçili halde görünür.

Cihazı yeniden başlatmak için güç düğmesine basın.

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