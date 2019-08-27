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IP68 sertifikası, Galaxy S7 / S8 / S9, Note 8, Note 9 veya Note 10 gibi Samsung cihazların 1,5 m derinliğe kadar 30 dakika dayanmalarını sağlıyor. Buna diğer Android'ler de dahildir. Bununla birlikte bir akıllı telefonun sıvıya karşı direnci birçok faktöre bağlı olabileceğinden bazen su alma ya da aşırı nemlenme durumu olabilir. Bu durumda telefonda nem algılandı uyarısı alırsınız.

Telefonda Nem Algılandı Sorunu Nasıl Çözülür?

Bekleyin

Samsung cihazınızın ya da başka marka cihazın USB bağlantı noktasında nem algılandıysa, başlangıçta yapabileceğiniz tek şey beklemektir. Genellikle, bir süre sonra, her şey normale döner, ancak bu olmazsa, başka hangi olası çözümlerin benimsenebileceğini görmek için okumaya devam edin.

Kağıt mendil kullanın

Önce kağıt mendil kullanın ancak bağlantıda aşırı nem varsa ve onu emici kağıt mendille çıkaramazsanız, basınçlı hava kabarcığı veya bir kompresör kullanarak şarj portuna abartmadan basınç uygulamayı deneyebilirsiniz. Amaç içinde nem bulunmamasıdır. Püskürtülen hava sorunu çözmek için yeterli olabilir.

Sıvı hasarı göstergesini kontrol edin

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Samsung ve diğer marka cihazlarda, cihaz sıvılarla temas ettiğinde renk değişimini gösteren bir etiket (LDI veya Sıvı Hasar Göstergesi) bulunmaktadır. Durumunu kontrol etmek için, SIM kart tepsisini çıkarın ve SIM yuvasının etrafındaki küçük çıkartmaya bakın. Bu etiket beyazsa, telefonun herhangi bir sıvıyla temas etmediğini gösterir, kırmızı, pembe veya mor ise, bazı sıvılarla temas ettiği anlamına gelir.

Kablo ve şarj cihazını temizleyin

Bazen sorun telefonda değil, nemin tespit edildiği akıllı telefonun kablosunda veya şarj cihazında olabilir. Bağlantılardaki varsayılan nem izlerini silip silemeyeceğinizi görmek için küçük bir kağıt mendil kullanın.

Hatayı yok sayın ve şarj etmek için bu numarayı kullan

Eğer telefonun su almadıysanız eminseniz aşağıdakileri uygulayın:

Akıllı telefonu şarj cihazına bağlayın

Ekranda nem algılandı mesajını aldığınızda, telefonu şarj cihazı bağlı durumdayken yeniden başlatın.

Yeniden başlattıktan sonra, cihaz bataryayı normal bir şekilde şarj etmeye başlayacak

Güvenli modda şarj etmeyi deneyin

Akıllı telefonu kapatın

Güç düğmesini basılı tutun

Ekranda cihazın logosu göründüğünde, hemen güç düğmesini bırakın ve Ses Kısma düğmesine basın.

Cihaz tamamen yeniden başlayana kadar Sesi azaltma tuşunu basılı tutmaya devam edin.

Her şey doğru yapılmışsa, cihaz şimdi güvenli modda başlayacaktır

Şarj cihazını takmayı deneyin ve pili şimdi şarj edip edemediğinizi görün

Cihazı fabrika ayarlarına sıfırlayın

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En önemli verilerinizin yedeğini alın

Akıllı telefonu kapat

Samsung sahibiyseniz Ses + Bixby düğmesini basılı tutun, sonra Güç düğmesine basın.

Android logosu göründükten sonra, tüm tuşları serbest bırakın.

Şimdi Kurtarma seçeneklerini göreceksiniz

Verileri temizle / Fabrika ayarlarını geri yükle seçeneğini vurgulamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın

Seçmek için Güç tuşuna basın.

Onaylamak için Ses düğmesini kullanın

İşlemin sonunda, cihazı yeniden başlatın.

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