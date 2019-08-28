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Google doğrulama, hesabınızın ve Android cihazınızın güvenli olduğundan emin olmanın harika bir yoludur. Bir Android kullanıcısı olarak mutlaka karşılaşacağınız Google'ın güvenlik özelliklerinden biridir. Ancak bazen can sıkıcı ya da gereksiz olabilir. Böyle durumlarda doğrulama adımını atlatmak istersiniz. Özellikle konu unutulan şifre olduğunda.

Android Telefonda Google Doğrulama İsteğini Atlatmak

Google Doğrulamayı Atlatma: Fabrika Sıfırlama Korumasını (FRP) Devre Dışı Bırakın

Mobil cihazında FRP'si olan herkes için, aşağıda bu özelliği kaldırıp, Android telefonunuzda Google doğrulamasını nasıl atlatabileceğinizi gösterdik.

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Ayarlarınıza gidin.

"Bulut ve hesaplar" ve ardından "Hesaplar" ı seçin (Telefonunuza bağlıdır, "Hesaplar" olarak görülebilir)

Google hesabınızı bulun ve seçin.

Sağ üst köşedeki 3 noktaya dokunun ve "Hesabı kaldır" ı seçin (Doğrulama isteği sunulabilir.)

Onaylandıktan sonra, hesabınız o telefondan kaldırılır (ancak başka bir yerde kullanmak istediğinizde Google hesabınız kullanılabilir olur) ve FRP de telefonunuzdan kaldırılır.

Google Doğrulamayı Nasıl Atlarım: Telefonunuzu Sıfırlayın

FRP'yi devre dışı bırakma sizin için uygun olmayabilir. Fabrika ayarlarına sıfırlama, Google'ın doğrulama gereksinimini atlamak için en uygun seçenektir.

Başlamadan önce, bunu yapmanın telefondaki tüm verileri sileceğini unutmamak önemlidir. (Bu nedenle verilerinizi yedeklemek akıllıca bir hamledir.) Zamanınızı alacak, ancak karar sizin.

Bunu yapmak için:

Ayarlarınıza gidin.

"Sistem" i ve ardından "Gelişmiş" i (veya "Gelişmiş" görünmüyorsa, bir sonraki adıma geçin.)

"Seçenekleri sıfırla" seçeneğini seçin (Alternatif olarak, cihazınız "Fabrika verilerine sıfırlama" yazabilir) ve ardından "telefonu sıfırla" veya "tableti sıfırla" yı seçin.

Google doğrulama sayfasını bulana kadar sıfırlama işlemini sürdürün, ardından Kablosuz Ağ ekranına ulaşmak için geri düğmesine dokunun.

"Ağ Ekle" yi seçin ve Ağ Adı (veya SSID) bölümüne rastgele bir harf ve sayı dizisi yazın.

Şimdi yazdığınız sıraya basılı tutun, "Paylaş" ı seçin ve daha sonra "Gmail" i seçin.

Bundan sonra, "Bildirim" ve ardından "Uygulama Ayarları" na basın.

Sağ üst köşeden menüye erişin ve "Hesap" a basın.

Doğrulamanız gerekiyorsa Ayarlar'a gitmeniz istenir, "Devam" ı seçin.

"Ayarlar" altında, "Yedekle ve Sıfırla" yı ve ardından "Fabrika Verilerini Sıfırla" yı seçin.

Yukarıdaki talimatlarla ilgili dikkat edilmesi gereken bir diğer şey de, bu yöntemin Google hesabınızı telefonunuzdan kaldırmasıdır. Eğer bu ana hesabınızsa bazı uygulamalardan çıkış yapılabilir.

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