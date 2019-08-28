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Instagram ilk kez açıklandığında herkes tekrar tekrar "Taslaklar" özelliğini istedi. Kullanıcılar ve sosyal medya pazarlamacıları tüm yayınları paylaşmadan önceden hazırlayabilme seçeneği sunan taslaklar özelliğini seviyor. Peki Instagram'da taslaklar nerede bulunuyor?

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Android Telefonda Instagram Taslaklarını Bulmak ve Silmek

Daha sonra yayınlanacak bir gönderi için taslak oluşturmak çok basittir:

Akıllı telefonunuzdaki Instagram uygulamasını başlatın.

Kameraya dokunun ve kullanmak için bir resim çekin veya seçin.

Düzenlemelerinizi yapın ve yayınınızı her zamanki gibi oluşturun.

Cihazınızda "geri" seçeneğini seçin.

Açılır menü görünür olduğunda "Taslağı Kaydet" i seçin.

Gönderi daha sonra gönderilmek üzere taslak olarak kaydedilecektir.

Taslakları Instagram'da kaydetmeye yeni başladıysanız, başlangıçta kullanmak üzere sakladığınız resimleri bulmakta zorlanabilirsiniz. Ancak bu konuda yardımcı olabiliriz. Sadece şunları yapın:

Bir gönderi eklemek için Instagram'ı başlatın ve "+" öğesini seçin.

"Galeri" yi seçin, taslaklarınız görünecektir.

Oluşturduğunuz taslağı seçin ve İleri'yi seçin.

Gönderinizi her zamanki gibi tamamlayın ve "Paylaş" ı seçin.

Android Telefonumdaki Instagram Taslağını Nasıl Silebilirim?

Bazen bir gönderi oluşturabilir ve silmeye karar verebilirsiniz. İşte nasıl yapıldığı:

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Bir gönderi paylaşmak için Instagram'ı başlatın ve "+" seçeneğini seçin.

"Galeri" yi ve "Yönet" i seçin.

Sağ üst kısımdaki "Düzenle" yi seçin.

Silmek istediğiniz taslağı seçin ve Tamamlandı seçeneğine basın.

"Sil" i seçin.

Instagram galerinizden taslaktan kurtulacaksınız.

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