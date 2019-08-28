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Android cihazlara sihirli bir şekilde daha fazla bellek ekleyemezsiniz ancak sahip olduklarınızı daha iyi kullanabilirsiniz. Genel bir kural olarak telefonunuz ne kadar çok şey yaparsa o kadar fazla RAM kullanılır. Dolayısıyla, çalışan uygulamaları azaltabilirseniz, gerçekten önemli olan faaliyetler için daha fazla boş bellek kazanabilirsiniz. İşte Android telefonda RAM optimizasyonu adımları.

Android Telefonda RAM'i Optimize Etmek

Pencere araçlarının ve canlı duvar kağıtlarının kullanımını sınırlayın

Widget'lar ve canlı duvar kağıtları RAM kullanımı söz konusu olduğunda oldukça açgözlüdür. Birçoğu sürekli olarak aktifken birçoğu sıklıkla güncellenir ve bant genişliğini işgal eder. Bu aynı zamanda pili daha hızlı harcatır. Bu nedenle, mevcut hafızayı optimize etmek için widget'ları ve canlı duvar kağıtlarını sınırlamayı unutmayın.

Uygulamaları manuel olarak kapatın veya kaldırın

Bir uygulamayı kaldırmak yardımcı olmazsa, daha sıkı bir yaklaşım izlemeniz ve uygulamayı el ile kapatmanız gerekebilir. Bu, Ayarlar> App bölümünden yapılabilir. Bir uygulamaya dokunun. Bellek başlığı altında son 3 saatte ne kadar RAM kullandığınızı görebilirsiniz. Uygulamanın RAM'ini boşaltmasını sağlayabilirsiniz.

Bazı Android kullanıcı arayüzleri cihazdaki RAM kullanımına genel bir bakış sağlar. Örneğin, bir Samsung telefonda, RAM kullanan tüm işlemleri görüntülemek için Ayarlar> Cihaz Bakımı> Bellek seçeneklerine erişebilirsiniz. Bu, RAM'inizi optimize etmenize yardımcı olabilir.

RAM belleği optimize etmek için animasyonları devre dışı bırakın

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Pencere açılış animasyonları ve geçişleri gerekli değilse kapatılabilir. Bunları geliştirme seçeneklerinden yönetebilirsiniz. Bunu yapmak için, Ayarlar> Geliştirme Seçenekleri / Geliştirici Seçenekleri bölümüne gidin.

Ardından Çizim bölümüne gidin ve aşağıdaki seçenekleri devre dışı bırakın, RAM'iniz size teşekkür eder:

Pencere animasyonu ölçeği

Geçiş animasyonu ölçeği

Moderatör süre ölçeği

Root'lu cihazlar için RAM artırma

Bu cihazlar için püf noktası SD kartınızda takas bölümü oluşturmaktır. Bunu başarmak için Google Play'de bulunan ROEHSOFT RAM-EXPANDER (SWAP) uygulamasını kullanacağız.

Uygulama ne yapar? (Google Play Store'daki uygulamadan gelen bilgiler)

SD kart belleğinin bir kısmını veya tamamını RAM (SWAP) olarak kullanın

SWAP dosyasıyla 4.0 GB'a kadar RAM uzantısı (sistem tarafından belirlenen limit)

SWAP bölümleri oluşturmada sınır yok!

Sınıf 8 SD kartlarında disk belleği performansında azalma olmaz

Hızla açma / kapatma için widget

Detaylı bilgi ve hafıza analizi

Otomatik yürütme işlevi (otomatik yönetim)

Çekirdek Takas parametresi (SWAP dosyası kullanım yoğunluğu kontrolü)

Tek bir tıklamayla en uygun konfigürasyon! ("Optimal değerler"> optimizasyon ve otomatik hesaplama)

En az 4. Sınıf bir SD karta ihtiyacınız olacak. En iyi sonuçlar için, daha yüksek kaliteli bir microSD kart kullanmanızı öneririz.

Cihazınızın uyumluluğunu kontrol edin ve "Swap" uygulamasını kurun.

MemoryInfo & Swapfile Check'i indirin ve ardından başlatın. Uygulamanın SuperUser haklarını kullanmasına izin ver. Ekranın altındaki "Roehsoft ram genişletici testi" üzerine tıklayın. SDCard veya ExtSDCard'ı seçin. "Sonuç için dokun"a basın. Tebrikler görüntülenirse, cihaz Swap teknolojisi ile uyumludur.

ROEHSOFT RAM-EXPANDER'i (SWAP) indirin ve uygulamayı başlatın. Kök izinlerini verin ve dili seçin. SWAP imlecini kullanın ve kullanmak istediğiniz bölümün miktarını seçin. Ayarları otomatik olarak ayarlamak için "Optimal değerler" e basın. "Otomatik yönetim" de etkinleştirilmelidir. Şimdi takas işlemini aktif hale getirmek için "Aktif olarak değiştir" e basmanız yeterli.

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