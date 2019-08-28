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Bazı Android telefonlar, işletim sistemi güncellemeleri gibi şeyler için kullanılan geçici dosyaları önbellekte saklar. Web'de zaman zaman bu bölümün silinmesini öneren başlıklar görmüş olabilirsiniz, peki bu iyi bir fikir mi?

Android Telefonda Sistem Önbelleği Temizlenmeli mi?

Çoğu modern telefonun artık bir sistem önbelleği bile yok. Sizinki bir sistem önbelleğine sahipse, telefonun ana belleğinden ayrı bir bölümde olacaktır. Saklanan dosyalar kullanıcı tarafından erişilebilecek alanı kaplamaz: sistem önbelleğini silmek, yeni uygulamalar indirmenize, dosyaları saklamanıza veya kedi fotoğraflarını kaydetmenize neden olmaz.

Sistem önbelleği, uygulamalar tarafından depolanan ve belirli bir uygulamaya özgü olan önbellek uygulaması verilerinden farklıdır. Örneğin, Spotify daha hızlı (ve çevrimdışı) çalmak için müzik akışını önbelleğinde saklar.

Her uygulamanın, sistem önbellek dosyasından ayrılmış ve kullanıcı tarafından erişilebilir alan kaplayan kendi önbellek dosyası vardır. Önbelleği temizlemek, alanı boşaltmanın harika bir yoludur: uygulamanın kullandıkça önbelleği yeniden oluşturacağını unutmayın; bu nedenle silme, daha fazla alana ihtiyacınız olursa kalıcı bir çözüm değildir.

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Sistem önbelleğini temizlemeli misiniz?

Sistem önbelleğini temizlemek herhangi bir soruna neden olmamalıdır, ancak o kadar da kullanışlı değildir. Depolanan dosyalar cihazın her seferinde tekrar oluşturmaya gerek kalmadan o anda yararlı bilgilere erişmesini sağlar. Önbelleği temizlerseniz, sistem telefonunuzun bir daha ihtiyacı olduğunda (bu uygulama önbelleğinde olduğu gibi) sistem bu dosyaları yeniden oluşturur.

Sistem önbelleğini temizlemenizi önermemize rağmen, özellikle yardımcı olabileceği zamanlar vardır. Örneğin, bazen bu dosyalar zarar görebilir ve sorunlara neden olabilir. Telefonunuzla ilgili garip sorunlarınız varsa ve artık seçenekleriniz yoksa, son çare olarak bunu deneyin.

Sistem önbelleğini silmek

Telefonun sistem önbelleğini temizlemek için önce cihazı kurtarma modunda yeniden başlatmanız gerekir. Bunu yapmak için cihazı kapatın, ardından telefon açılıncaya kadar güç ve ses kısma düğmesini basılı tutun.

Bu işe yaramazsa, düğmelerin kombinasyonu bu cihazda farklı olabilir: gerekirse, kullanıcı belgelerine bakın.

Bir şifre girmeniz istenebilir. Bu durumda, kurtarma moduna girmek için ekran kilidi şifresini girin.

Bazı cihazlarda, dokunmatik ekran geri yükleme sırasında çalışarak seçmek istediğiniz seçeneğe dokunmanıza izin verebilir. Diğerlerinde, açma / kapama düğmelerine basarak, güç düğmesini "enter" düğmesi olarak kullanarak farklı seçeneklerde gezinmeniz gerekir.

"Önbellek sil" veya benzeri bir seçeneği aramanız gerekir. Doğru seçeneği bulduktan sonra seçin. Bu geri dönüşü olmayan bir karar olduğundan, bazı cihazlar seçiminizi onaylamanızı isteyebilir. Onaylandıktan sonra, bu bölümün temizlenmesi yalnızca birkaç saniye sürecektir.

İşiniz bittiğinde, telefonu normal şekilde yeniden başlatmak için kurtarma işleminde yeniden başlat seçeneğini kullanın. Telefonunuz normal şekilde açılacak ve her şey hazır!

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