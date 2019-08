REKLAMLAR



İşte bir kişinin akıllı telefonuyla veya Android telefonuyla yaptığı her şeyi görmek için hangi uygulamaların kullanılacağını açıklayan bir öğretici. Her gün pek çok işlemi yapmak için cep telefonumuzu kullanıyoruz. Her gün anlık mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla cep telefonumuzla sohbet ettiğimizden, arama yapmak pratik olarak ikincil bir işlev haline geldi. GPS kullanıyoruz, daha sonra akıllı telefonlarla oynadığımız oyunlar ve gönderdiğimiz fotoğraf ve videolar var. Google, telefonunuzdaki tüm bu etkinlikleri (ve diğer pek çok verileri) basitçe erişebileceğiniz şekilde depolar, ancak bu herkesin bilmediği bir şeydir.

Bir Kişinin Telefondaki Tüm Aktivitelerini Görmek

Bu nedenle bugün bu öğreticide, bir cep telefonunda gerçekleştirilen tüm aktivitelerin adım adım nasıl görüldüğünü ve Google'ın bizim hakkımızda topladığı tüm bilgilerin nasıl indirileceğini açıklayacağız. Bu kılavuzu casusluk yapmak için kullanmamanızı tavsiye ederiz.

REKLAMLAR



Bir kişinin cep telefonundaki etkinlik listesini nasıl kontrol edebilirim?

Bu oldukça basittir. Telefonunuzdaki Chrome tarayıcısı açın ve tarayıcı URL çubuğuna aşağıdakini girin:

https://myactivity.google.com/myactivity

Bu şekilde kendi faaliyetlerinize cep telefonunuzdan erişeceksiniz. Kullandığınız uygulamaların listesi, hangi sayfaları ziyaret ettiğiniz, hangi görüntüleri gördüğünüz ve diğer birçok bilgiler kronolojik şekilde ekranda olacaktır.

Örneğin, cep telefonunuzun dün gerçekleştirdiği etkinlikleri görmek istiyorsanız "Dün" e gitmeniz ve daha fazla ayrıntı almak için öğelere tıklamanız yeterlidir.

Telefondaki etkinliğimi nasıl silebilirim

Etkinlik listesindeki herhangi bir öğeyi silmek istiyorsanız, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Chrome'dan "Etkinliklerim" sayfasına gidin. Buradaki görev bölmesinde silmek istediğiniz etkinliği arayın ve geçmiş öğesinin köşesinde bulunan üç nokta simgesine tıklayın. Ardından "Sil"e dokunun.

Bir cep telefonunun nerede olduğunu konum geçmişiyle öğrenin

Google konum bilgilerinizi GPS üzerinden toplayabilir, ancak tüm bu bilgileri terminallerimizde görmemiz mümkündür. Bir Android telefonun ne zaman, nerede bulunduğunu tarih bilgisiyle adım adım nasıl öğrenebilirsiniz.

Yapmamız gereken ilk şey Google Haritalar'a mobil cihazımızdan erişmek olacak. Buradan açılır menü simgesini seçmeniz gerekiyor.

Şimdi birkaç bölüm göreceğiz. Buradan "Yerlerinizi" seçiyoruz.

En üstte birkaç seçeneğimiz olacak. "Ziyaret edilen"i seçin. Şimdi kaydedilmiş tüm yerleri ziyaret sırasına göre sıralanmış olarak göreceksiniz.

Daha derinlemesine bir arama için "Geçmiş" i seçebilirsiniz. Daha önce bulunduğunuz yerler zaman damgasıyla birlikte yeni bir pencerede görüntülenecek.

Belirli bir bölümü silmek istiyorsanız "Düzenle" yi seçin. Yeni ekranda aşağı kaydırıp "Günün bilgilerini kaldır" seçeneğine basın.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum