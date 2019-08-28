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PC / dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon arasında dosya aktarmak istiyorsanız, USB sürücüleri çok önemlidir. Ayrıca, önyükleyicinin kilidini açmak, özel bir ROM kurmak veya root yapmak için de USB sürücüleri kullanılıyor. Önce USB sürücülerini bilgisayarınıza kurmanız ve böylece cihazın yukarıda belirtilen işlemlerden herhangi birine doğru yanıt verebildiğinden emin olmanız gerekir. Bu yazıda, Samsung A50 USB Sürücülerini nasıl indirip kuracağınız konusunda sizi yönlendireceğiz.

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Samsung Galaxy A50 USB Sürücüsü Nasıl İndirilir?

Samsung A50 yakın zaman önce piyasaya sürülen orta sınıf bir telefon. A50 için iki tür USB sürücüsü vardır. Bilgisayarınızla akıllı telefonunuz arasında dosya aktarımına izin veren sürücüler ve Samsung ADB sürücüsü. Unutulmaması gereken bir diğer önemli nokta da Samsung ADB sürücülerinin tüm cihazlar için aynı olduğudur. Bu da tüm Samsung cihazlarıyla uyumlu oldukları ve sorunsuz çalışacakları anlamına geliyor. Bu yüzden, daha fazla uzatmadan, doğrudan konuya gelelim:

Samsung A50 USB Sürücüsünü İndirin:

Cihazı bir bilgisayara bağlamak için USB sürücüsünü indirin: ADB sürücüsünü indirin

USB Sürücüsünü İndirin: Samsung Sürücüsünü İndirin

Kurulum

Sürücüleri indirin ve masaüstüne çıkarın.

Samsung USB Sürücüsünü açın ve İleri'ye tıklayın.

İstediğiniz dili ve ülkenizi seçin ve İleri'ye tıklayın.

Kur'a tıklayın.

Son'a tıklayın.

Bu kadar! A50'nin USB sürücüleri bilgisayarınıza başarıyla kuruldu.

Umarız bu adımlar sizin için faydalı olmuştur. Yukarıda belirtilen adımların uygulanmasında sorun yaşarsanız yorumlarda bize bildirin. Bu sürücülerin yalnızca dizüstü bilgisayarlar veya Windows masaüstleri için olduğunu unutmayın.

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