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QR kodları modern barkodlar gibidir. QR kod okuyucusu ile tarandıklarında, az miktarda metin, resim veya bir site bağlantısı gösterebilirler. Samsung Galaxy serisi de dahil olmak üzere birçok akıllı telefon, başka bir yazılım yüklemeden QR kodları okuyabilir. QR kodunu okumanın yolları kullandığınız modele bağlı olarak değişebilir.

Samsung Galaxy'de QR Kodları Taramak

Bixby Vision Kullanarak Samsung Galaxy'de QR Kodları Taramak

Galaxy S8 ve Galaxy Note gibi çeşitli Galaxy modellerinde yerleşik Bixby Vision var. QR kodlarını bununla birlikte tarayabilirsiniz:

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Kamera uygulamasını başlatın.

Ekranın üstündeki "Bixby Vision" a basın.

Bixby Vision'ı ilk kez açıyorsanız, uygulamaya izinlerini vermeniz gerekir. Her istekte "İzin Ver" e dokunun. Bu bir kez sorulacak.

Şimdi kamerayı QR kodunu içine alacak şekilde yerleştirin. Bir süre sonra, QR kodunun içeriğini gösteren bir pop-up görünecektir.

Metni okumak için açılır pencereye basın veya QR kodunda gömülü olan bağlantıya gidin.

Samsung İnternet ile QR Kodlarını Nasıl Tarayabilirim?

Samsung Galaxy'nizde Bixby Vision bulunmuyorsa, QR kodlarını Samsung İnternet tarayıcısı ile tarayın. Bir QR kodunu ilk kez tararken, uygulamanın Ayarlar menüsündeki özelliği etkinleştirmek gerekir. Ondan sonra, bu adımı atlayabilir ve sadece QR okuyucusunu başlatabilirsiniz.

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Samsung İnternet uygulamasını başlatın.

Ekranın sağ altındaki 3 dikey çizgiyi tıklayın.

"Ayarlar" ve ardından "Yararlı özellikler" i tıklayın.

Düğmeyi sağa kaydırarak QR kod okuyucuyu etkinleştirin.

Tarayıcı penceresine geri dönmek için iki kez "Geri" seçeneğine basın.

Tarayıcının üstündeki adres çubuğuna dokunun. Mikrofonun sağ tarafında bir QR kod düğmesi görüntülenmelidir.

QR kod düğmesine basın ve kamerayı kare koda göre hizalayın.

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