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Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10+'ın piyasaya sürülmesinden bu yana, akıllı telefon pazarı hareket kazandı. Gerçek şu ki, yeni Note serisi gerçekten mükemmel ve yenilikçi görünen birçok yeni özelliğe ve tasarım unsuruna sahip. Yeni canlı yayın yapma özelliği de bunlardan biri. Bu özelliğin nasıl diğer telefonlarda kullanıldığından bahsedelim.

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Galaxy Note 10'un Canlı Yayın Özelliğini Diğer Cihazlarda Kullanmak

Dahası, bunun için ihtiyacınız olan tek şey sabit bir WiFi veya mobil veri bağlantısı. Bunu yapmanıza izin veren uygulama, bu yıl eylül ayında kullanıma sunulacak olan Samsung'un PlayGalaxy Link'i. İlginç bir şekilde, bu uygulama Parsec adlı New York merkezli bir bulut oyun uygulamasına dayanıyor. Ancak, bu özellik yalnızca Galaxy Note 10 ve Note 10+'a özgü değil. Aslında Parsec'in Google Play Store'da bulunan kendi uygulaması var. Bu sayede bu özelliğin keyfini diğer tüm Samsung Galaxy' cihazlarda da çıkarabiliyorsunuz.

Parsec'in Google Play Store'dan indirebileceğiniz kendi oyun akışı uygulamasını indirme bağlantısı biraz aşağıdadır;

Google Play Store'daki resmi açıklamaya göre, "Parsec, oyun oynamanızı, izlemenizi ve arkadaşlarınla ​​paylaşmanızı sağlıyor. PC'nize veya arkadaşınızın PC'sine Android App üzerinden tam 60 FPS HD grafik ile bağlanın!".

Samsung'un Parsec'in oyun akışı hizmeti ile devam etmesini sağlayan ilginç bir şey de, Parsec ile WiFi veya mobil veri bağlantısı üzerinden oyun yayınlayabilmenizdir. Ancak, Stream Link veya Moonlight gibi diğer oyun akış servislerine benzer şekilde PC ile akıllı telefonun aynı yerel ağa bağlanmasını gerektirir. Galaxy Note 10'un PC canlı oyun akışı özelliğini Parsec kullanarak herhangi bir Galaxy cihazında nasıl etkinleştirebileceğinize bir göz atalım;

Herhangi bir Galaxy Aygıtında Oyun Akışı için Parsec'i Kullanma Adımları

Parsec

Yukarıdaki Parsec Android uygulamasını indirin ve kurun. (iOS, macOS, Linux ve Windows için de indirebilirsiniz)

Daha önce de belirtildiği gibi, oyunları WiFi veya mobil veri üzerinden yayınlayabilirsiniz.

Yeni bir Parsec hesabı oluşturun.

Hem PC'nize hem de Galaxy cihazınıza aynı Parsec giriş hesabıyla giriş yaptığınızdan emin olun.

Program ayarları >> Hosting sekmesini >> açın ve ardından Hosting butonunu etkinleştirin.

Şimdi, Galaxy cihazınızda aynı hesapla giriş yapmanız gerekiyor.

Sonunda, Galaxy cihazınızdaki PC oyunlarını izlemek için sadece Play (Oynat) düğmesine basın.

Bu yazıyı beğendiyseniz ve herhangi bir Galaxy cihazında Parsec oyun akışı uygulamasını kullandıysanız yorumlarda bize bildirin.

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